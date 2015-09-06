تصویب یک فوریت بودجه بوستان یاس/توضیح درباره ریزش تونل توحید

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در جلسه امروز شورای شهر تهران گزارش شهرداری در خصوص ساماندهی باغات کن ارائه شد و اصلاحیه بودجه هزینه ساماندهی بوستان یاس نیز مورد بررسی قرار گرفت، گفت: هزینه پسماندهای شهری موضوع دیگری بود که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت اما بحث و بررسی در خصوص آن ادامه پیدا کرد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص طرح موضوع ریزش تونل توحید، گفت: سقف تونل توحید ریزشی نداشته است. اتفاقی که روز گذشته افتاده، ادامه فعالیت‌های قبلی در این تونل است؛ یعنی در حال اجرای پرده آب‌بند به روش تزریق مواد خاص برای عایق‌بندی این تونل هستند. احتمالاً به دلیل فشارهایی که آمده، دچار شکستگی لوله آب یا فاضلاب بوده‌ایم و تا پایان این تزریق‌ها، احتمال وقوع چنین حوادثی وجود دارد.