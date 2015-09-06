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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۴۳

رشد اندک شاخص بورس رقم خورد

رشد اندک شاخص بورس رقم خورد

شاخص کل بورس و اوراق بهادار با رشد ۹ واحدی در معاملات امروز به ارتفاع ۶۴ هزار و ۵۰۶ واحد صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز یکشنبه بازار سرمایه دادوستد ۸۱۸ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۴۴ میلیارد تومان در ۳۰ هزار نوبت به ثبت رسید.

در حالی که شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) ۳ واحد، کل(هموزن) یک واحد، قیمت(هموزن) یک واحد، آزادشناور۸۰ واحد و شاخص بازار اول ۵۸ واحد رشد کردند شاخص بازار دوم۲۵۹ واحد افت کرد.

ارزش روز بازار سرمایه نیز همچنان ۲۷۷ هزار میلیارد تومان است.

همچنین امروز در بازارهای فرابورس ایران ۳۹۲ میلیون ورقه بهادار به ارزش بیش از ۹۲۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.

معامله‌گران فرابورس ایران در روز جاری، ۳۹۲ میلیون و ۷۲۰ هزار ورقه بهادار به ارزش ۹۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال را خرید و فروش کردند و آیفکس هم با کاهش ۶.۸ واحدی  نسبت به

روز گذشته روی عدد ۷۳۱.۵۶ ایستاد.

علاوه بر این، قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ضمن کاهش در محدوده ۶۰۶ تا ۷۰۰ هزار ریال دست به دست شد.

کد مطلب 2904954

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