برگزاری اولین همایش خانواده سالم، جمعیت و توسعه پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر ناهید خداکرمی، دبیر کارگروه بهداشت، سلامت و محیط زیست معاونت امور زنان و خانواده ریاست با اشاره به هدف از برگزاری این همایش گفت:‌ این امری بدیهی است که داشتن خانواده سالم می تواند بر جمعیت هر کشوری چه از بعد کمی و کیفی تاثیر گذار باشد و البته حرکت مناسب جمعیتی می تواند منجر به توسعه پایدار شود و این مهم نیاز به سیاست گذاری و برنامه ریزی همه جانبه ای دارد که همت همگانی را طلب می کند که برگزاری این همایش با برنامه ریزی پنل های تخصصی می تواند مقدمه ای برای آن باشد.

وی با اشاره به رویکرد اجرایی این همایش افزود: با توجه به اهمیت برنامه ریزی و تدوین سیاست های مناسب در نظر داریم تا در این همایش برنامه ها منطبق بر مسایلی باشد که در حال حاضر جمعیت کشور با آن مواجه است چون در زمان ابلاغ سیاست های جمعیتی در بند اول بر پویایی و بالندگی آن توصیه شده است بنابراین با در نظر گرفتن همه جوانب یک خانواده سالم این پنل ها طراحی شده است.

خدا کرمی اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع از دانشمندان، محققین و اساتید برجسته ای در رشته های مختلف از علوم اجتماعی تا جامعه شناسی تا مسایل مرتبط با پزشکی و حتی موضوعات مرتبط با شبکه های مجازی برای حضور در پنل ها دعوت کرده ایم تا با رویکرد علمی و تخصصی از مناظر مختلف به این موضوع پرداخته شود و امیدواریم که نتایج این همایش منجر به برنامه های عملیاتی برای ارتقا سطح سلامت جامعه و همچنین افزایش نرخ باروری و استفاده بهینه از پنجره جمعیتی کشور شود.

دبیر همایش خانواده سالم، جمعیت و توسعه پایدار همچنین افزود: طرح تحول سلامت زایمان طبیعی، چالش ها و راهبردها یکی از پنل های تخصصی است که توسط معاونت درمان وزارت بهداشت ارائه می شود و همچنین پنل تخصصی اخلاق و حقوق پرشکی و پنل خانواده درایران از منظر تداوم و تغییراتی که درحوزه ازدواج امنیت اقتصادی خانواده و طلاق مطرح می شود با حضور اساتید نیز برگزار می شود.

وی با اشاره به دیگر برنامه های تخصصی این همایش افزود: بررسی موضوعات سیاست های جمعیتی، رفتارهای فرزندآوری و تازه های درمان ناباروری و نقش محیط زیست و سلامت خانواده از دیگر مواردی است که در پنل های تخصصی با حضور اساتید به بحث گذاشته می شد. از نظر ما پنل محیط زیست و سلامت خانواده بسیار مهم است چرا که وضعیت جغرافیایی، آب و هوایی، بحران های آب، جنگل و امواج را مورد بحث قرار می گیرد.

خداکرمی ادامه داد: بحث و بررسی پیرامون سرطان های شایع زنان و تاثیر بر باروری، نقش فضای مجازی بر خانواده سالم و مدیریت استفاده از شبکه های اجتماعی از مهم ترین مباحث امروز جامعه است که با رویکرد تخصصی بدانها خواهیم پرداخت.

دبیر همایش خانواده سالم، جمعیت و توسعه پایدار افزود: گروه شرکت کننده در این همایش حدود ۵۰۰ نفر است که گروه های مختلف پزشکی، جامعه شناسی، مامایی و مشاورین دستگاه های مختلف به خصوص آموزش و پرورش دراین پنل حضور خواهند داشت. باور ما بر این است که هرگونه مداخلات در تغییر رفتار و تغییر سبک زندگی را باید بر مبنای مستندات علمی و شواهد قوی از دوران آموزش ابتدایی شروع،در دبیرستان تکمیل و در دانشگاه بهره برداری کنیم.

خدا کرمی در پاسخ به این سوال که از نتایج این همایش چه بهره برداری قرار خواهد گرفت اظهار کرد: ما نتایج این همایش را در قالب یک گزارش و یا یک بیانیه در اختیار مراکز مختلف قرار خواهیم داد. در این همایش معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت بهداشت و درمان کشور، سازمان تامین اجتماعی و موسسه مطالعات جمعیتی در این همایش مشارکت کردند و ما امیدواریم همه ی این سازمان ها در مورد موضوعات مرتبط با خودشان شروع به برنامه ریزی برای استفاده از نتایج این همایش در تصمیم گیری هایشان را آغاز کنند.

گفتنی است اولین همایش خانواده سالم، جمعیت و توسعه پایدار ۱۷ و ۱۸ شهریور ماه در سالن دکتر غرضی بیمارستان میلاد برگزار می شود.