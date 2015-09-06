آمریکا بیش از این منطقه رابه آشوب نکشاند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه جمهوری چک، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که وزیر خارجه جمهوری چک بعد از چندین سال به ایران سفر می‌کنند. وی برنامه کاملا پرحجمی از دیدارهای مختلف سیاسی و اقتصادی در تهران و اصفهان داشته و خواهد داشت.

وی افزود: در سفر به اصفهان با بازرگانان و فعالان خصوصی دیدار کرد و در تهران نیز علاوه بر دیدار با فعالان بخش خصوصی، فردا با مسئولان دولتی جمهوری اسلامی دیدار می‌کند.

ظریف تصریح کرد: ایران و چک روابطی نزدیک به یک قرن دارند و در حوزه‌های صنعتی، تجاری و بخش خصوصی دو کشور روابط دیرینه‌ای دارند که این مسئله می‌تواند همکاری‌های دوجانبه را تسهیل کند.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه ما در زمینه سیاسی نگرانی‌های مشترکی داریم، گفت: پدیده افراطی‌گری و تروریسم، وضعیت مهاجران و معضل مواد مخدر و جنایت‌های سازمان‌یافته از جمله نگرانی‌های مشترک دو کشور است که ما همواره با آنها دست به گریبان بوده‌ایم.

وی به افزایش همکاری‌های اقتصادی بین ایران و چک اشاره کرد و گفت: این همکاریها بعد از پایان یافتن تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه جمهوری اسلامی اعمال شده بود، صورت خواهد گرفت و حضور وزیر خارجه چک به همراه یک هیات اقتصادی متشکل از ۶۰ فعال اقتصادی نشان‌دهنده علاقه مشترک دو کشور به همکاری‌های تجاری و اقتصادی است و می‌تواند زمینه‌ای برای گسترش روابط، تحقق توسعه و صلح و ثبات برای مردم دو کشور باشد.

ظریف با بیان اینکه جمهوری اسلامی ثابت کرده به طور مستمر با خشونت، افراط و تروریسم مبارزه می‌کند، گفت: متاسفانه سیاست‌های آمریکا در این منطقه باعث دامن زدن به خشونت و افراط شده است و امروز کشورهای متحد آمریکا در این منطقه از افراطی‌گری به صورت مستقیم و غیرمستقیم حمایت می‌کنند و هیچکس مانند وزیر امور خارجه آمریکا به این امر واقف نیست.

وزیر امور خارجه افزود: مسئولان آمریکایی و سایر کنشگران بین‌المللی به جای اینکه برای خوشامد گروه‌های فشار سیاسی حرف‌های نامربوط بزنند، واقعیات منطقه را درک و بر اساس آن عمل کنند و بیش از این منطقه ما را به آشوب نکشانند.

عدم برخورد انسانی با مهاجران در اروپا

وی تاکید کرد: این موج وحشتناک آوارگان که به خاطر سیاست‌های افراطی به سمت مناطق مختلف دنیا سرازیر شده است و متاسفانه برخورد انسانی نیز با آن صورت نمی‌گیرد، ناشی از سیاست‌های حمایتی از تروریسم و خشونت است.

ظریف خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی در ۳۰ سال گذشته میزبان بیش از چند میلیون آواره‌ ای بوده است که از کشورهای همسایه به ایران سرازیر شده‌اند، اما برخی کشورها به خاطر چند ده‌نفر آواره، جنجال‌های فراوانی به راه می‌اندازند و سر و صدا می‌کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: زمان آن فرا رسیده است که همه دنیا یکپارچه و یکجا با این معضل برخورد کنند و همین‌طور به خاطر برخی مصالح سیاسی از سیاست‌هایی که به آوارگی، خشونت و افراط می‌انجامد، خودداری کنند.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگر جدی، ثبات‌خواه و صلح‌طلب در این منطقه آماده است که با همسایگان خود و جامعه بین‌المللی برای مبارزه با خشونت و افراطی‌گری همکاری کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان گفت: ما از همسایگان خود نیز می‌خواهیم همین سیاست را دنبال کنند.

امیدواری به گسترش روابط با جمهوری چک

ظریف با اشاره به سفر وزیر خارجه چک به ایران، گفت: ما از سفر وی استقبال می‌کنیم، چرا که این سفر شروع جدیدی در روابط میان دو کشور است و امیدواریم با گسترش همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی و همچنین تعاملات سیاسی، زمینه برای تقویت روابط دوجانبه فراهم شود.

وی افزود: این روابط امروز رو به جلو خواهد بود، چرا که ایرانی‌ها، بازرگانان و دانشمندان جمهوری چک از دیرباز یکدیگر را می‌شناسند و امیدوارم این مساله زمینه‌ای برای تقویت روابط دو کشور فراهم کند.

وزیر امور خارجه با اشاره به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای حل بحران سوریه، گفت: جمهوری اسلامی در همه موارد، احترام به حق مردم هر کشوری برای تعیین سرنوشت خود را اولویت می‌داند و به مبارزه با خشونت و جلوگیری از کشتار انسان‌ها و کمک به توسعه و سازندگی کشورها تاکید دارد.

تشریح محورهای طرح ایران برای حل بحران سوریه

ظریف افزود: در مورد مساله سوریه دیدگاه‌های ما بر این اصل استوار بوده است که خشونت باید پایان داده شود، گفتگوهای سوری – سوری شکل بگیرد، آشتی ملی محقق شود و حکومتی با حضور همه بازیگران سوری و با نظر مردم جهت سازندگی این کشور تشکیل گردد.

وی تصریح کرد: ما امیدواریم که جامعه جهانی به این واقعیت برسد که کمک به افراط، متزلزل کردن پایه‌های جوامع منطقه ما را در پی خواهد داشت. جامعه بین‌الملل باید این واقعیت را درک کند که هر چه سریعتر از اقداماتی که به گسترش خشونت می‌انجامد، بپرهیزد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه ایران در مبارزه با داعش و تروریسم پیشگام بوده است، اظهار داشت: کشورهایی که تمایل دارند به این مبارزه بپیوندند، می‌توانند با جلوگیری از کمک به گروه‌های تروریستی، به این مبارزه ملحق شوند. حتما نباید مبارزه به صورت نظامی باشد، بلکه می‌تواند در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی، مانع از گسترش افراط و تروریسم شد.

ظریف افزود: من در سفرهایی که طی چند هفته گذشته به منطقه داشتم، در این زمینه با کشورهای موثر گفتگو کردم و امیدوارم این گفتگوها به ایجاد ثبات کمک کند.

کشورهای منطقه به ندای صلح طلبی ایران بپیوندند

وی در پاسخ به این سئوال که نظر شما در خصوص سفر پادشاه عربستان به آمریکا و دیدار با مقامات آن کشور چیست؟ گفت: ما در روابط دوجانبه سایر کشورها دخالتی نمی‌کنیم اما به همسایگان خود توصیه داریم به جای دنبال کردن سیاست‌هایی که خشونت و ناامنی را در منطقه به وجود می‌آورد، به ندای جمهوری اسلامی که ندای صلح و ثبات در منطقه است، بپیوندند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما با خطرات زیادی روبرو هستیم و خطر افراط، تمام دولت‌های منطقه و حتی کشورهای فرامنطقه‌ای را تهدید می‌کند و همسایگان ما باید واقعیت‌ها را ببینند.

ظریف گفت: همسایگان ما باید آثار سیاست‌های غلط گذشته را نگاه کنند و فصل جدیدی را در این زمینه بگشایند.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: ما معتقدیم وقت برای اتخاذ یک روش درست و صحیح هیچ وقت دیر نیست.