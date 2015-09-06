باید نهضتی فرهنگی برای مصونیت بخشی نسل آینده ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام علی اصغر فانی خطاب به دانش آموزان کشور که به مناسبت اختتامیه بخش کشوری چهارمین دوره جشنواره نوجوان سالم نوشته شده، به شرح زیر است:

دانش آموزان گرامی:

نوجوانی، دوره طلایی زندگی است. دوره هویت جویی که با کسب دانش، آگاهی و مهارت برای برگزیدن سبک زندگی سالم و مراقبت از خود، زمینه دستیابی به شایستگی های پایه، مراتبی از کمال و حیات طیبه برای نوجوان فراهم می‌شود.

به دلیل همین حساسیت و اهمیت است که نوجوانان باید مراقب خطراتی که آنان را تهدید می کند باشند و بدانند و آگاه باشند که با چه تهدیدها و خطرهایی روبه رو هستند؟ چه رفتارهایی ممکن است آن ها را با خطر روبه رو کند؟ چگونه باید از خود مراقبت کنند؟ کدام یک از شیوه های زندگی آنان، ممکن است موجب خطر برای آنان شود؟

فرزندان عزیزم:

آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر، به ویژه اعتیاد، از جمله تهدیدها و مخاطراتی هستند که همه نوجوانان باید مراقب آن‌ها باشند و مهارت‌ها و توانمندی‌های خود و دوستان و همسالان شان را برای مراقبت در برابر این خطرات افزایش دهند و برای این منظور، فعالیت های فرهنگی و آموزشی، مانند جشنواره ی نوجوان سالم، فرصت و ظرفیتی است که می تواند زمینه آموزش و ترویج پیام های پیشگیری و خود مراقبتی در برابر رفتارهای پرخطر و ترویج شیوه های زندگی سالم باشد.

مراسم اختتامیه بخش کشوری چهارمین دوره جشنواره نوجوان سالم، فرصتی ا ست که همه، نوجوانان، خانواده ها، رسانه ها و مسئولان، با یکدیگر پیمان ببندیم که با ترویج پیام های جشنواره در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر و ترویج شیوه های زندگی سالم، نهضتی فرهنگی برای اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و نیز مصونیت بخشی نسل آینده کشور در برابر آسیب های اجتماعی، راه اندازی کنیم.

برای شما فرزندان خوبم در این مبارزه ی بزرگ، آرزوی سلامت و پیروزی دارم.