آغاز به کار ایستگاه های قابل بهره برداری نیمه شمالی خط۳

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه خط۳مترو در شرایط بسیار سخت احداث و اکنون روزهای پایانی بهره برداری را سپری می کند، تصریح کرد: با شروع سال تحصیلی بخشی از ایستگاه های نیمه شمالی خط ۳ مترو به بهره برداری می رسد.

به گفته وی طولانی ترین خط مترو پایتخت به طول ۳۷ کیلومتر در شرایط محدودیت های مالی و عدم حمایت های دولتی و از سوی دیگر شرایط سخت تحریم ها و درعین حال مشکلات ساخت و ساز در شهر تهران بهره برداری می شود.

وی با بیان اینکه ساخت مترو در تهران با ناملایمتی های دولتی همچنان ادامه یافته است، گفت: متاسفانه ناملایمتی ها در این دو سال اخیر در دولت یازدهم نیز شامل حال مترو تهران شده است و هنوز منبع مالی مناسبی برای ساخت مترو نداریم. تنها از طریق منابع مردمی گسترش حمل ونقل ریلی در شهر تهران با جدیت ادامه دارد.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه در ابتدا ایستگاه های قابل بهره برداری نیمه شمالی با ۸ رام قطار آغاز به کار خواهد کرد، گفت: در آینده ای نزدیک چندین رام قطار دیگر که در حال حاضر در وضعیت اورهال هستند و نیز قطارهای جدید در دست ساخت به این خط اضافه خواهند شد.

وی در پاسخ به اینکه آیا برداشته شدن تحریم ها تاثیری در روند ساخت و تامین منابع در مترو تهران داشته است یا خیر اظهارکرد: تحریم ها گرچه مزاحم بودند اما مانع جدی نبودند. تحریم‌ها در گذشته هم مساله ای جدی برای ساخت مترو در تهران نبود چرا که ما در ساخت مترو و تجهیزات، بیش از ۶۰ درصد به تولیدات داخلی رسیده ایم. در عین حال که تجهیزاتی هم که از خارج وارد می شد نیز گرچه به سختی تامین می شد اما با بهترین کیفیت خریداری شده اند.

وی تصریح کرد: عدم تامین منابع و عدم استفاده از ظرفیت های قانونی به خصوص استفاده از فاینانس تنها چالش در مسیر ساخت مترو بوده است.

تشکری هاشمی ادامه داد: امیدواریم به زودی منابع مالی مترو و تامین فاینانس محقق شود تا گسترش حمل ونقل ریلی و تکمیل خطوط باقی مانده کماکان با جدیت بیشتر در شهر تهران ادامه یابد.