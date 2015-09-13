عبدالله سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۴ بوستان در منطقه ۸ شهرداری قم در حال ایمن سازی در برابر حوادث و برق گرفتگی است.

وی ادامه داد: اقدامات انجام شده برای ایمن‌سازی بوستان‌ها شامل نصب فیوزهای محافظ جان، احداث چاه ارت، سرکشی از المان‌های روشنایی، جلوگیری از پاشیدن آب بر روی المان‌های روشنایی، تعویض دریچه‌های بازدید تأسیسات، ایمن سازی و استاندارد سازی وسائل بازی و غیره می‌شود.

شهردار منطقه ۸ قم بیان کرد: ۲ بوستان ۲ هکتاری در منطقه پردیسان در حال احداث است که طی سال جاری به بهره برداری می‌رسد.

سلیمانی گفت: سرانه فضای سبز در منطقه پردیسان نسبت به میزان جمعیت این منطقه ۲۳ متر است که میزانی مناسب است اما با توجه به اینکه امکان احداث بوستان در این منطقه زیاد است در نظر داریم تعداد بوستان‌ها را افزایش دهیم تا سرانه فضای سبز در شهر قم افزایش یابد و از ورود گرد و غبار به داخل شهر نیز جلوگیری شود.