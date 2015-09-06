نمازجمعه محور وحدت و همبستگی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور صبح یکشنبه در نشستی با اعضای ستاد نمازجمعه میامی در محل دفتر خود، نماز جمعه را مصداق کامل خدمت صادقانه به مردم دانست و افزود: فعالیت در سنگر نمازجمعه و جماعت تعریفی از خدمت صادقانه به مردم است.

وی با بیان اینکه نماز جمعه یک تشکیلات با چهارچوبی مدون است، اظهار کرد: هر مکتب و مجموعه ای برای بسیج کردن مردم و نیروهای خود نیاز به سازوکار و سازماندهی مناسب دارد تا به اهداف خود برسد.

امام جمعه میامی تصریح کرد: ستاد اقامه نمازجمعه به عنوان مجری برگزاری این فریضه عبادی سیاسی باید دارای سازماندهی مناسب باشد و هرچه این مهم محقق شود در نهایت نمازجمعه باشکوه تری خواهیم داشت.

صفایی پور همچنین، نمازجمعه و جماعت را محور وحدت و همبستگی مردم دانست و خاطرنشان کرد: این تشکل های ملی و مذهبی با سازماندهی مناسب درپویایی و طراوت دین و مذهب نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.

وی با تاکید برضرورت حضور بیشتر مسئولان در نماز جمعه، گفت: مسئولان از این فرصت برای دیدار با مردم و رسیدگی به برخی از مشکلات آنها استفاده کنند و این امر عامل مهمی در جذب مردم به نماز جمعه خواهد بود.

امام جمعه میامی تکریم و احترام به نمازگزاران بویژه جوانان را ضروری دانست و افزود: ایجاد شور و نشاط در بین نمازگزاران با احترام به آنان می تواند در پر شورتر برگزار شدن نماز جمعه موثر باشد.

در ابتدای این جلسه نیز عباس صائمی، مسئول ستاد نمازجمعه شهر میامی گزارشی از فعالیت های ستاد ارائه داد.