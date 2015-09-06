پشتیبانی هلال احمر از روند بازسازی موزه استاد صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی پس از ارائه گزارش کاملی در زمینه روند اجرایی پروژه مرمت موزه استاد علیاکبر صنعتی از سوی مدیرکل روابطعمومی و ارتباطات مردمی در جلسه شورای معاونین، اظهار کرد: روند بازسازی و مرمت موزه استاد علیاکبر صنعتی که به عنوان یکی از موقوفات ارزشمند جمعیت هلالاحمر محسوب میشود، بسیار مهم بوده و از جمله مواردی است که جمعیت وظیفه دارد تا نشان دهد نیت واقف به بهترین نحو ممکن در حال نگهداشت، پاسداشت و صد البته بهرهبرداری است.
وی با اشاره به اینکه استاد صنعتی به عنوان یکی از اعضا و افتخارات جمعیت هلالاحمر در زمان حیات و حتی در بستر بیماری، همواره دغدغه حفظ و بهره برداری مناسب از موزه استاد علیاکبر صنعتی را داشتند، تصریح کرد: خوشبختانه مرمت موزه استاد علیاکبر صنعتی از ۲ سال قبل و با دستور و پیگییهای مستمر دکتر فرهادی و همکاری سهجانبه جمعیت هلالاحمر،شهرداری تهران و سازمان میراث فرهنگی شروع شده و تا چند ماه آینده مورد بهرهبرداری کامل قرار میگیرد.
ضیائی افزود: البته لازم است مدیریت موزه و مرکز اسناد ملی جمعیت هلالاحمر بهمنظور بهرهبرداری مناسب از این موقوفه ارزشمند، برنامههایی منسجم و هدفمند طراحی و اجرا کند.
در این جلسه مقرر شد تا رئیس جمعیت هلالاحمر و اعضای شورای معاونین در هفته جاری از روند بازسازی موزه علیاکبر صنعتی بازدید داشته باشند.
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