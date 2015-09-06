یازدهم شهریور مدعی نداشت، به نام روز ملی چاپ نامگذاری شد!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «هم‌اندیشی چاپ، تجربیات ملی و تجلیل از پیشکسوتان» از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی تخصصی علوم و فناوری چاپ به همت انجمن علمی فناوری چاپ ایران و به میزبانی شرکت چاپ اُفست، صبح امروز یکشنبه ۱۵ شهریور در محل این چاپخانه در تهران برگزار شد.

در این هم‌اندیشی محمد بیطرفان، رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران در سخنانی با اشاره به نقش صنعت چاپ در ترویج علم گفت: باید صنعت چاپ را به عنوان یک صنعت راهبردی که سایر صنایع به خدمات آن نیاز دارند، به رسمیت شناخت.

بیطرفان: متین‌رضا زیبایی‌های هنری را در صحافی به کار می‌گرفت

رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران با اشاره به شعار این سلسله نشست‌ها که «چاپ برای همه و همیشه» است، یاد شادروان حسینعلی متین رضا، پدر صحافی نوین ایران را گرامی داشت و اظهار کرد: استاد متین رضا فردی خودخواسته بود که تمام هستی خود را در راه خداشناسی به کار گرفته بود و در حرفه خود که صحافی بود، همواره بر تعهد و به کار بردن زیبایی های هنری در کارش همت داشت.

وی از متین رضا به عنوان مظهر اخلاق، نوع‌دوستی و خانواده دوستی یاد کرد و در ادامه افزود: انجمن علمی فناوری چاپ ایران آمادگی خودش را برای انتشار تجربیات پیشکسوتان حوزه صنعت چاپ به صورت مستند و در قالب کتاب هایی اعلام می‌کند و امیدواریم در این راه از هماهنگی، تعامل و مشارکت تشکل‌های صنفی حوزه چاپ هم بهره‌مند شویم.

بیطرفان در پایان گفت: علم در صورتی می تواند به یک کالای باارزش تبدیل شود که از تجربه ها خود را منتفع کند و تجربه ای هم به موفقیت دست می یابد که از دستاوردهای علمی روز استفاده کند.

در ادامه این هم‌اندیشی، غلامرضا شجاع، مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان نیز در سخنانی از پیشکسوتان به عنوان افراد فعال در صنایع مختلف از جمله چاپ که همواره در کنار مردم بوده اند، یاد کرد و توضیح داد: حسینعلی متین رضا از جمله این پیشکسوتان است که هیچگاه دستگیری از نیازمندان را از یاد نبرد.

وی در عین حال از وضعیت نام مطلوب صحافی تحت اداره زنده یاد متین رضا در اواخر عمرش گلایه کرد و گفت: چرا باید کسی مانند متین رضا، یک کارگاه صحافی اجاره ای داشته باشد؟

راه اندازی مقطع فوق لیسانس رشته چاپ و مدیریت نشر

در ادامه این هم‌اندیشی، بیژن درویش از پیشکسوتان عرصه آموزش صنعت چاپ در سخنان کوتاهی از راه اندازی مقطع فوق لیسانس رشته چاپ و مدیریت نشر در کشور با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و در آینده ای نزدیک خبر داد.

داود شایسته خصلت، که سال‌ها در شرکت چاپ افست به عنوان مدیر فنی فعالیت کرده است، از دیگر سخنرانان این نشست بود که با بیان نکاتی تصریح کرد: باید تلاش کنیم که از پیشکسوتان در هر صنعتی، زمانی که در قید حیات هستند، تجلیل کنیم؛ چراکه ظاهرا ما عادت کرده ایم که به محض اینکه این بزرگان از میان ما می روند، برای آنها نکوداشت بگیریم.

شایسته خصلت هم در سخنانی از حسینعلی متین رضا به عنوان یکی از صحافان متعهد کشور یاد کرد و با گرامیداشت نام او گفت: او فقط به خاطر کارهای زیبا و هنری اش در صحافی، جاودانه نشد بلکه آنچه او را به یک شاخص برای ما تبدیل کرد، اخلاق و رفتار نیکوی او بود.

کلاری: از اول هم مخالف نامگذاری ۱۱ شهریور به نام روز ملی صنعت چاپ بودم

محمد کلاری از دیگر پیشکسوتان صنعت چاپ هم در سخنانی ضمن گرامیداشت ۱۱ شهریور روز ملی صنعت چاپ از مخالفت خود با نامگذاری این روز به نام صنعت چاپ در همان سال ها سخن گفت و افزود: من لیستی از روزهایی را که به نوعی ارتباط با صنعت چاپ داشت، تهیه کرده بودم و آن را به آقای مسجد جامعی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی دادم، اما تصمیم بر این شد که ۱۱ شهریور که ظاهرا در تقویم خالی مانده بود و کسی ادعایی برای آن نداشت، به عنوان روز ملی صنعت چاپ نامگذاری شود.

وی همچنین با گرامیداشت یاد مرتضی نوریانی از چاپخانه داران فقید کشور در عین حال به رشد و توسعه صنعت چاپ در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: امروزه صنعت چاپ در ایران بهترین و زیباترین کارهای چاپی را انجام می دهد و بسیار نفیسی را به جامعه هدف تحویل داده است.

کلاری همچنین با اشاره به تلاش هایی که سال‌ها قبل از سوی او و گروهی از فعالان حوزه صنعت چاپ و بسته بندی برای راه اندازی کرسی چاپ در دانشگاه شهید رجایی خاطرنشان کرد: اولین دانشگاه صنعت چاپ آنجا راه اندازی شد، اما ما اگر بخواهیم به همین صورت استاد- شاگردی در صنعت چاپ فعالیت کنیم، از چاپ دنیا عقب می افتیم.

این پیشکسوت صنعت چاپ تاکید کرد: نباید به این دانشگاه راضی باشیم و باید بفهمیم که جایگاه صنعت چاپ در دانشگاه های ما باید خیلی بالاتر از اینها باشد.

محمدلو، مدیرعامل شرکت ایران شرکا و از پیشکسوتان صنعت چاپ آخرین سخنران این جلسه بود که با بیان تجارب عملی و تحصیلی خود در حوزه صنعت چاپ از محمود دعایی مدیر مسئول موسسه و روزنامه اطلاعات به عنوان کسی که با اداره شایسته شرکت ایران چاپ که بعدها به موسسه اطلاعات تغییر نام داد، تاثیر زیادی در پیشرفت این صنعت در کشور ایفا کرده است، یاد کرد و گفت: متاسفانه از آن طرف چاپخانه روزنامه کیهان تقریبا از بین رفته است. من از این بابت متاسفم چون هر جا می‌بینم صنعت چاپ رشد کرده، خوشحال می شوم.