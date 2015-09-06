تعطیلی۷۰واحدتولیدشیر درکهگیلویه وبویراحمد/زیان دامداران ازخشکسالی

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نجفی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اغلب این واحدها در بین سالهای ۸۷ تا ۹۱ تعطیل شده اند.
وی بیان کرد: تعطیلی این واحدها ارتباطی با تحریم ها نداشته است و پایین بودن قیمت شیر در استان و حذف یارانه شیر از جمله دلایل تعطیلی این واحدها بوده است.
نجفی اظهار داشت: هم اکنون شیر تولیدی استان توسط کارخانه های خارج از استان خریداری می شود.
وی گفت: متاسفانه هیچ آماری از تولید شیر در استان و مصرف سرانه آن وجود ندارد.
رئیس اتحادیه دامداران کهگیلویه و بویراحمد در خصوص تاثیر توزیع شیر در مدارس بر رونق بازار شیر گفت: توزیع شیر در مدارس استان مقطعی است و دردی از مشکلات این بخش دوا نمی کند.
نجفی تاکید کرد: درآمد ۳۰درصد از جمعیت استان از طریق بخش دام تامین می شود و براین اساس دولت نیز باید به این بخش توجه ویژه کند.
وی افزود: هم اکنون بخش دامداری استان به دلیل خشکسالی سالهای اخیر و گرانی علوفه زیانهای زیادی دیده است.
نظر شما