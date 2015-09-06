تعطیلی۷۰واحدتولیدشیر درکهگیلویه وبویراحمد/زیان دامداران ازخشکسالی

یاسوج- رئیس اتحادیه دامداران کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۹۰واحد تولید شیر در استان وجود دارد که تنها ۲۰ واحد آن فعال بوده و ۷۰ واحد دیگر تعطیل است.