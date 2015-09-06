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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۵۸

رئیس اتحادیه دامداران عنوان کرد:

تعطیلی۷۰واحدتولیدشیر درکهگیلویه وبویراحمد/زیان دامداران ازخشکسالی

تعطیلی۷۰واحدتولیدشیر درکهگیلویه وبویراحمد/زیان دامداران ازخشکسالی

یاسوج- رئیس اتحادیه دامداران کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۹۰واحد تولید شیر در استان وجود دارد که تنها ۲۰ واحد آن فعال بوده و ۷۰ واحد دیگر تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نجفی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اغلب این واحدها در بین سالهای ۸۷ تا ۹۱ تعطیل شده اند.

وی بیان کرد: تعطیلی این واحدها ارتباطی با تحریم ها نداشته است و پایین بودن قیمت شیر در استان و حذف یارانه شیر از جمله دلایل تعطیلی این واحدها بوده است.

نجفی اظهار داشت: هم اکنون شیر تولیدی استان توسط کارخانه های خارج از استان خریداری می شود.

وی گفت: متاسفانه هیچ آماری از تولید شیر در استان و مصرف سرانه آن وجود ندارد.

رئیس اتحادیه دامداران کهگیلویه و بویراحمد در خصوص تاثیر توزیع شیر در مدارس بر رونق بازار شیر گفت: توزیع شیر در مدارس استان مقطعی است و دردی از مشکلات این بخش دوا نمی کند.

نجفی تاکید کرد: درآمد ۳۰درصد از جمعیت استان از طریق بخش دام تامین می شود و براین اساس دولت نیز باید به این بخش توجه ویژه کند.

وی افزود:  هم اکنون بخش دامداری استان به دلیل خشکسالی سالهای اخیر و گرانی علوفه زیانهای زیادی دیده است.

 

کد مطلب 2904983

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