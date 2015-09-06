به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران با توجه به جایگاه ویژه فعالیت‌های کانون ادبی بنیاد آفرینش های هنری نیاوران و استقبال چشمگیر اهالی شعر و ادب از برنامه/ های این کانون نخستین جشنواره شعر نیاوران به منظور کشف استعدادهای جوان در حوزه ادبیات با انتشار فراخوان و بررسی آثار در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد و آیین پایانی این جشنواره نیز در روز هشتم دی ماه همزمان با ولادت با سعادت پیامبر اکرم(ص) برگزار می‌شود.

با توجه به اهمیت دو مقوله مهم جهان عاری از خشونت و حمایت از محیط زیست، بخش ویژه جشنواره به این دو موضوع حیاتی و بین المللی اختصاص یافته است.

فراخوان این جشنواره به زودی از طریق رسانه‌های کثیرالانتشار همچنین ادارات ارشاد مراکز استان ها و شهرستان ها در سراسر کشور منتشر خواهد شد و علاقمندان می‌توانند تا نهم آبان ماه با ارسال آثار خود در این جشنواره شرکت کنند.

