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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۳۷

نخستین جشنواره شعر نیاوران برگزار می‌شود

نخستین جشنواره شعر نیاوران برگزار می‌شود

نخستین جشنواره شعر نیاوران با هدف اعتلای زبان پارسی فرهنگ اصیل آیینی و ملی، ترویج صلح و دوستی، حمایت از محیط زیست با زبان هنر و کشف استعدادهای جوان در دو بخش آزاد و ویژه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران با توجه به جایگاه ویژه فعالیت‌های کانون ادبی بنیاد آفرینش های هنری نیاوران و استقبال چشمگیر اهالی شعر و ادب از برنامه/ های این کانون نخستین جشنواره شعر نیاوران به منظور کشف استعدادهای جوان در حوزه ادبیات با انتشار فراخوان و بررسی آثار در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد و آیین پایانی این جشنواره نیز در روز هشتم دی ماه همزمان با ولادت با سعادت پیامبر اکرم(ص) برگزار می‌شود.

با توجه به اهمیت دو مقوله مهم جهان عاری از خشونت و حمایت از محیط زیست، بخش ویژه جشنواره به این دو موضوع حیاتی و بین المللی اختصاص یافته است.

فراخوان این جشنواره به زودی از طریق رسانه‌های کثیرالانتشار همچنین ادارات ارشاد مراکز استان ها و شهرستان ها در سراسر کشور منتشر خواهد شد و علاقمندان می‌توانند تا نهم آبان ماه با ارسال آثار خود در این جشنواره شرکت کنند.
 

کد مطلب 2904984

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