استاندار ی خراسان جنوبی از حضور سرمایه گذاران استقبال می کند

به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار ظهر امروز در جلسه هماهنگی و توسعه بخش تعاون استان با بیان این مطلب، افزود: مسئولان متولی به کارشناسان آموزش دهند تا در پاسخگویی و حل مشکلات سرمایه گذاران افراد را منتظر نگذارند.
وی با اشاره به افزایش نرخ بیکاری در استان، بیان کرد: در حال حاضر جوانان زیادی در استان بیکار هستند و باید به سرمایه گذاران فرصتی داده شود تا باعث ایجاد شغل در استان شوند.
خدمتگزار با تاکید بر اینکه تقدیر از مردم نباید پشت تریبون باشد و باید عملی شود، اظهار کرد: جواب درخواستهای مردم بهترین تقدیر از آنهاست بنابراین هیچ دستگاهی حق ندارد مردم را در پاسخگویی معطل بگذارد.
وی ادامه داد: اگر به درد دل مردم گوش داده و برای رفع مشکلات آنها تلاش کنیم، مردم نیز با جان دل در پای صندوقهای رای و راهپیماییهای حضور مییابند.
استاندار خراسان جنوبی در ادامه افزود: در غیر این صورت تجمعات تصنعی خواهد بود و مردم و جوانان نیز به استانهای دیگر مهاجرت میکنند.
با اشاره به اختیارات دستگاهها در حل مشکلات مردم، بیان کرد: طبق دستور العملی که به تصویب رسیده است کلیه دستگاهها موظفند ان دسته از وظایف و اختیاراتی که واگذاری آنها منع قانونی ندارد ظرف ۶ ماه شناسایی کنند.
معافیت مالی تعاونیهای مرزنشین مهم ترین مشکل پیش روی تعاونی ها
رئیس اتحادیه مرزنشینان و رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون خراسان جنوبی نیز در این جلسه بابیان اینکه اتاق تعاون مرجعی بین نهادهای مختلف است، بیان کرد: سامان دهی، هماهنگی و ایجاد ارتباط مستقیم بین تعاونیها، آموزش و حل اختلاف از جمله اهداف این اتاق است.
الله نظر اسعدزاده با اشاره به وضعیت مالی تعاونیهای استان، اظهار کرد: پرداخت بودجه تعاونیها از محل اعضای آن است و اعضا نیز دارای بضاعت مالی پایینی هستند.
وی با اشاره به اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی در شرایطی تاسیس شد که تعاونیها از سرمایه مالی مطلوبی برخوردار نبودند.
اسعدزاده در ادامه افزود: عدم معافیت مالی تعاونیهای مرزنشین در قانون مالیاتهای مسقیم مهم ترین مشکلات پیش روی این تعاونیها است.
وی خواستار بخشیدن مالیات معوقه تعاونیهای مرزنشین شد و بیان داشت: در غیر این صورت باید فرصتی برای این اتحادیه فراهم شود تا بتوانند بدهی خود را به اقساط پرداخت کنند.
نظر شما