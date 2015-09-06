به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی براتی ظهر یکشنبه در آیین اختتامیه طرح اوقات فراغت تابستان ۹۴ که در اداره کل تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، ضمن تشکر از همه شرکت کنندگان و نیز مدیران و مربیان این طرح اظهار داشت: نزدیک به ۱۰۶ پایگاه در کل استان در اجرای طرح اوقات فراغت تابستان مشارکت داشته‌اند.

وی گفت: طرح اوقات فراغت تابستان ۹۴ را اداره تبلیغات اسلامی استان قم با همکاری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان قم برگزار کرده است.

مسؤل آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی قم با بیان اینکه بیش از ۴ هزار دانش آموز در این طرح مشارکت داشته‌اند، افزود: تشکیل هسته فرهنگی جوان، بوستان معرفت همراه با گفتمان دینی، وبلاگ نویسی، جشنواره، مقالات، برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی، تفریحی و اردو از جمله برنامه‌های این طرح بوده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح در دو بخش دانش آموزان پسر و دختر برگزار شد، ادامه داد: فعالیت‌های قرآنی، حجاب و عفاف، مهدویت و انتظار، ورزش و تفریح، عقاید و اخلاق اسلامی، فرهنگ و رسانه از آموزش‌های این طرح به دانش آموزان بوده است.

براتی با بیان اینکه حدود ۳۰۰ نفر مربی و استاد در طرح اوقات فراغت در بخش‌های مختلف همکاری داشتند، تصریح کرد: بسیاری از این مربیان از میان آقایان و خانم‌های طلبه بوده‌اند.

دبیر اجرایی طرح اوقات فراغت تابستان ۹۴ طراحی الگویی مناسب و نگاه سیستمی به اوقات فراغت را از موارد قابل بحث عنوان کرد که باید مورد توجه قرار گیرد.