به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی براتی ظهر یکشنبه در آیین اختتامیه طرح اوقات فراغت تابستان ۹۴ که در اداره کل تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، ضمن تشکر از همه شرکت کنندگان و نیز مدیران و مربیان این طرح اظهار داشت: نزدیک به ۱۰۶ پایگاه در کل استان در اجرای طرح اوقات فراغت تابستان مشارکت داشتهاند.
وی گفت: طرح اوقات فراغت تابستان ۹۴ را اداره تبلیغات اسلامی استان قم با همکاری اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان قم برگزار کرده است.
مسؤل آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی قم با بیان اینکه بیش از ۴ هزار دانش آموز در این طرح مشارکت داشتهاند، افزود: تشکیل هسته فرهنگی جوان، بوستان معرفت همراه با گفتمان دینی، وبلاگ نویسی، جشنواره، مقالات، برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی، تفریحی و اردو از جمله برنامههای این طرح بوده است.
وی با اشاره به اینکه این طرح در دو بخش دانش آموزان پسر و دختر برگزار شد، ادامه داد: فعالیتهای قرآنی، حجاب و عفاف، مهدویت و انتظار، ورزش و تفریح، عقاید و اخلاق اسلامی، فرهنگ و رسانه از آموزشهای این طرح به دانش آموزان بوده است.
براتی با بیان اینکه حدود ۳۰۰ نفر مربی و استاد در طرح اوقات فراغت در بخشهای مختلف همکاری داشتند، تصریح کرد: بسیاری از این مربیان از میان آقایان و خانمهای طلبه بودهاند.
دبیر اجرایی طرح اوقات فراغت تابستان ۹۴ طراحی الگویی مناسب و نگاه سیستمی به اوقات فراغت را از موارد قابل بحث عنوان کرد که باید مورد توجه قرار گیرد.
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