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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۰۸

مسئول آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی قم خبر داد:

شرکت بیش از ۴۰۰۰ دانش‌آموز قمی در طرح اوقات فراغت تابستان

شرکت بیش از ۴۰۰۰ دانش‌آموز قمی در طرح اوقات فراغت تابستان

قم - مسئول آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: بیش از ۴ هزار دانش آموز دختر و پسر در طرح اوقات فراغت تابستان ۹۴ شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی براتی ظهر یکشنبه در آیین اختتامیه طرح اوقات فراغت تابستان ۹۴ که در اداره کل تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، ضمن تشکر از همه شرکت کنندگان و نیز مدیران و مربیان این طرح اظهار داشت: نزدیک به ۱۰۶ پایگاه در کل استان در اجرای طرح اوقات فراغت تابستان مشارکت داشته‌اند.

وی گفت: طرح اوقات فراغت تابستان ۹۴ را اداره تبلیغات اسلامی استان قم با همکاری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان قم برگزار کرده است.

مسؤل آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی قم با بیان اینکه بیش از ۴ هزار دانش آموز در این طرح مشارکت داشته‌اند، افزود: تشکیل هسته فرهنگی جوان، بوستان معرفت همراه با گفتمان دینی، وبلاگ نویسی، جشنواره، مقالات، برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی، تفریحی و اردو از جمله برنامه‌های این طرح بوده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح در دو بخش دانش آموزان پسر و دختر برگزار شد، ادامه داد: فعالیت‌های قرآنی، حجاب و عفاف، مهدویت و انتظار، ورزش و تفریح، عقاید و اخلاق اسلامی، فرهنگ و رسانه از آموزش‌های این طرح به دانش آموزان بوده است.

براتی با بیان اینکه حدود ۳۰۰ نفر مربی و استاد در طرح اوقات فراغت در بخش‌های مختلف همکاری داشتند، تصریح کرد: بسیاری از این مربیان از میان آقایان و خانم‌های طلبه بوده‌اند.

دبیر اجرایی طرح اوقات فراغت تابستان ۹۴ طراحی الگویی مناسب و نگاه سیستمی به اوقات فراغت را از موارد قابل بحث عنوان کرد که باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 2904989

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