مشاغل مزاحم شهری در شیراز ساماندهی می شوند

کمال پاکفطرت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعضی از مشاغل مزاحم در شهر وجود دارند که مطابق قانون باید از شهر خارج شوند که برای این منظور سایت هایی در نظر گرفته شده و سعی در تسهیل روند کار داریم.

وی همچنین با اشاره به تلاش برای جذب سه هزار میلیارد تومان بسته سرمایه گذاری تا پایان سال ۹۴، گفت: ۳۰ طرح سرمایه گذاری در شورای شیراز مصوب شده است که به مرور به فراخوان گذاشته خواهند شد تا سرمایه گذاران علاقه مند برای اجرای آن ورود کنند.

عضو شورای شهر شیراز ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توجه به طرح مسجد محوری، توسعه فضای سبز و توجه به امر پساب شهری شیراز را از دیگر محورهای مورد توجه در حیطه کمیسیون مورد فعالیت خود خواند.

پاکفطرت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری انتخابات شورا در هفته گذشته، گفت: در جوی آرام و صمیمی و بدون هیچ مشکل و تنشی انتخابات شورای شهر شیراز برگزار شد.

وی افزود: سعی شده شورا از ورود به مسائل سیاسی خودداری کند و اگرچه افراد شورا هر کدام دارای سلایق خود هستند ولی آن چه باید مدنظر باشد مسائل فنی و کاری است و باید از مسائل بیهوده سیاسی و جناحی خودداری شود.