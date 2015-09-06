فرهادی از دانشمندان سراسر دنیا دعوت به همکاری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با انتشار مقاله‌ای در نشریه ساینس از دانشمندان سراسر جهان برای انجام همكاری های مشترک علمی، پژوهشی و فناوری با مراكز علمی كشورمان، به ایران دعوت كرد.

متن كامل مقاله دكتر فرهادی بدین شرح است :

ایران اکنون با گذشت بیش از ۳۵ سال از انقلاب، در حال ورود به عصر تازه ای از تعامل و همکاری بین المللی است. کشور ما که در مسیر تبدیل شدن به یک ملت دارای هدف علمی قرار دارد، نقش علم را در راستای صلح، پیشرفت و گفتگو بسیار جدی می انگارد.

ایران اکنون دارای ۷۸ میلیون جمعیت، حدود، ۵/۴ میلیون دانشجو، ۲۵۰۰ مؤسسه آموزش عالی، ۳۶ پارک علم و فناوری، ۴۰۰ انجمن علمی غیر دولتی، بیش از ۸۰۰ مرکز پژوهشی و ۱۰۰۰ مجله علمی است. دانشمندان ما هر ساله حدود ۳۰۰۰۰ مقاله علمی بین المللی منتشر می کنند که رشد حداقلی را به میزان ۲۰ برابر در مقایسه با سال ۱۹۷۹ نشان می دهد. این دستاوردها بدون مشارکت فعال فرد فرد دانشمندان و انجمن های علمی و حمایت دولت نمی توانست حاصل شود.

این مشارکت نشئت گرفته از الگوی توسعه در ایران پس از انقلاب است که حق دسترسی کلیه ایرانیان به آموزش عالی را محترم می شمارد. همین فلسفه است که به کشور در مقابل ناملایمات داخلی و خارجی کمک کرده است.

به عنوان مثال تحریم ها بر ضد ایران بخش های علم، صنعت و خدمات را بسوی همکاری های تازه و مفید رانده و همزمان دانشمندان را وادار کرد تا با خلاقیت بیشتری کارکرده و برای اولین بار در تاریخ ایران یک اقتصاد دانش بنیان را ایجاد کند. چنین فضایی باعث ترغیب گفتمان سیاسی مبتنی بر علم در کشور شده است.

یک مثال بارز در این رابطه، نقش جامعه علمی در مذاکرات اخیر در مورد برنامه هسته ای ایران است. این امر بدون مشارکت دانشمندان جهت ارائه مشاوره فنی، تخصصی و تبیین زبان علمی میسر نبود.

امروز ایران در موقعیتی قرار دارد که الگوی توسعه خود را با دقت تنظیم كرده و بسوی ارتقای کیفی علم و فناوری خود گام برمی دارد. این مهم در برگیرنده افزایش همکاری های علمی بین المللی است.

باتوجه با اینکه مؤثرترین نوع همکاری از طریق تماس های مستقیم بین دانشمندان و نه بواسطه موافقت نامه های دولتی حاصل می شود، دولت ایران همکاری های به وجود آمده توسط هریک از دانشمندان در داخل کشور یا در هر نقطه ای در جهان را تشویق و از آنها حمایت خواهد کرد.

این تلاشها هم اکنون نیز در جریان است و نمونه آن «برنامه جندی شاپور» است که ضمن آن ایران با مشارکت فرانسه در هنگام شروع یک پروژه مشترک از سفر دانشمندان به ایران و بالعکس حمایت می کند. مذاکرات در مورد برنامه مشابه با برخی از کشورهای دیگر اروپایی نیز انجام شده است. ایران همچنان دانشگاههای خود را تشویق می کند که در کلیه جنبه های علم و آموزش در سطح بین المللی فعالیت كنند.

نگاهی به تاریخ ایران نمایان می سازد که نهادهای علمی بین المللی نظیر رصدخانه مراغه که در قرن سیزدهم توسط گروهی مرکب از دویست دانشمند از سراسر جهان تأسیس شد، می تواند به عنوان راهنمای روشنی برای کلیه زمینه های علمی، پژوهشی و فناوری دیپلماسی علمی به حساب آید. ایران قصد دارد پروژه های بزرگی را نظیر رصد خانه ملی ایران به مرحله اجرا درآورد که دانشمندان ایرانی را به جامعه علمی بین المللی پیوند خواهد زد.

ایران علاوه بر دارا بودن تعداد رو به افزایش کارکنان علمی، محیط بی نظیری را برای زمینه های بخصوص پژوهشی نظیر باستان شناسی، مطالعات کویر، مطالعات اقلیمی و مطالعه حیوانات و گیاهان ناحیه ایران و آسیای مركزی عرضه می کند.

بدین ترتیب چشم انداز همکاری در رشته های علوم طبیعی، علوم انسانی، مهندسی، پزشکی و علوم زیستی همگی در افق چشم انداز قابل رؤیت است. ما از دانشمندان سراسر جهان دعوت می کنیم که یک برنامه همکاری با دانشمندان ما آغاز کند، ایران آماده است.