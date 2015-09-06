ورود مستقیم کارورزان نخبه به دوره دستیاری پزشکی خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طاهره چنگیز با اشاره به بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی، راه اندازی دوره تخصص پزشکی خانواده و نحوه جذب دستیار در این دوره را تشریح کرد.

چنگیز گفت: تاکنون تلاش های وسیعی برای راه اندازی دوره تخصصی پزشکی خانواده صورت گرفته و جلسات داخلی و بین المللی متعددی نیز برگزار گردیده است. با بررسی های بعمل آمده و باتوجه به پیشرفت کار، در سال جدید اقدام به جذب دستیار در دوره تخصصی پزشکی خانواده خواهیم کردو

دبیر شورای آموزش پزشكی عمومی اظهار داشت: در نظر داریم تا علاوه بر پذیرش دانش آموختگان دوره MPH پزشکی خانواده،‌ تعداد محدودی از دانشجویان نخبه پزشکی نیز در این دوره جذب شوند و بدین منظور تسهیلاتی برای ادامه تحصیل این دانشجویان در نظر گرفته خواهد شد.

چنگیز اضافه کرد: یکی از این تسهیلات، امکان کوتاه شدن دوره کارورزی دانشجویان نخبه در دوره پزشکی عمومی در صورت ورود مستقیم این دانشجویان به دوره دستیاری پزشکی خانواده خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: معاونت آموزشی وزارت بهداشت برنامه های مدونی برای تسریع روند راه اندازی و بهبود کیفیت دوره تخصصی پزشکی خانواده در نظر گرفته که در سال ۱۳۹۴ اجرایی خواهد شد.