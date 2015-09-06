دستگیری فعال بحرینی در اعتراض به حضور نظامیان آل خلیفه در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآت البحرین، وزارت کشور بحرین اعلام کرد یک فعال اجتماعی را به دلیل انتشار مطالبی در اعتراض به کشته شدن پنج نظامی این کشور در یمن بازداشت کرده است.

از سوی دیگر منابع بحرینی اعلام کردند نظامیان رژیم آل خلیفه با محاصره مقر جمعیت اپوزیسیون وعد بحرین ضمن توسل به زور و خشونت، خواستار تخلیه دیوارهای این مرکز از تصاویر و پوسترهای «ابراهیم شریف» دبیر کل پیشین این جمعیت شدند.

گفتنی است، در پی خیزش مردمی در بحرین از فوریه ۲۰۱۱ و اعتراض به سیاست های رژیم آل خلیفه، ابراهیم شریف دبیرکل جمعیت دموکراتیک «وعد» روز هفدهم مارس سال ۲۰۱۱ توسط نیروهای امنیتی آل خلیفه بازداشت شد.

وی بهار امسال از زندانهای رژیم آل خلیفه آزاد و سه هفته پس از آن دوباره بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان های رژیم آل خلیفه به سر می برد.

« شیخ علی سلمان» دبیر کل حمعیت الوفاق بحرین که خود نیز هم اکنون در زندانهای آل خلیفه به سر می برد پیشتر درخصوص شریف گفته بود: شریف شایسته تصدی پست نخست‌وزیری بحرین است اما اکنون در زندان آل خلیفه به سر می‌برد.