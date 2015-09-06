صنوف تولیدی در استان قزوین تقویت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی پرزحمت ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از واحدهای صنفی نمونه استان که در سالن اجتماعات سازمان صنعت برگزار شد، اظهار داشت: برای حمایت از صنوف و اتحایده های صنفی در استان باید موانع کسب و کار را برطرف کنیم تا کسبه با دغدغه کمتری به کار مشغول شوند.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته موجب نارضایتی اصناف شده بود برگزاری نمایشگاه های بهاره و پائیزه در استانه بازگشایی مدارس و عید نوروز بود که بسیاری از بازاریان معتقد بودند تنها فصل کاسبی به نمایشگاه ها منتقل شده وآنها را دچار بحران می کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یادآورشد: قاچاق کالا بویژه در حوزه پوشاک هم به اصناف آسیب جدی زده که باید کنترل شود تا تلاش گران این عرصه اسیب نبینند.

پوشاک شناسنامه دار می شود/نمایشگاه لوازم التحریر برگزار نمی شود

پر زحمت تصریح کرد: از اول آبان ماه امسال به منظور شناسایی کالاهای قاچاق بویژه در عرصه پوشاک همه پوشاک کد گرفته و شناسنامه دار خواهند شد تا به تولید داخلی کمک شود.

وی گفت: امسال برای حمایت از اصناف استان با برگزاری نمایشگاه پوشاک و لوازم التحریر در نمایشگاه های بین المللی قزوین مخالفت کردیم و امیدواریم این حرکت کمکی به بازاریان باشد به شرط آن که اصناف حال مصرف کنندگان را رعایت کنند تا این کار موفق باشد و بتوانیم سایر نمایشگاه ها را نیز به خود اصناف منتقل کنیم و از پراکندگی جلوگیری شود.

پرزحمت اظهارداشت: با گرفتن اختیارات استانی با برگزاری نمایشگاه مخالفیم و اگر همکاری کسبه خوب باشد در آستانه عید نوروز هم نمایشگاه نخواهیم داشت و خود بازاریان در این زمینه صاحب نظر و عامل خواهند بود.

وی از همکاری اتاق اصناف قزوین در حمایت از فعالیت های کسب و کار تشکر کرد و گفت: از کسبه متعهد و با تجربه که در دوران انقلاب، جنگ تحمیلی و شرایط تحریم حامی نظام بودند انتظار داریم در شرایط پسا تحریم هم کمک کنند تا کسب و کار رونق بگیرد و مردم راضی شوند.

شهرک های صنعتی ویژه اصناف راه اندازی شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تصریح کرد: در حل حاضر حدود ۲۰ درصد انصاف قزوین تولیدی است که این روند باید تقویت شده و اصلاح شود.

وی از راه اندازی شهرک های صنعتی ویژه اصناف هم خبرداد و گفت: امیدواریم شرایطی فراهم شد تا شهرک های صنعتی تخصصی ویژه اصناف هم در استان راه اندازی شود تا به تقویت صنوف تولیدی کمک شود.

پرزحمت یادآورشد: راه اندازی بازارچه های تولیدی و فروشگاههای زنجیره ای در استان در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم اجرایی شود.

وی اظهارداشت: صنوق باید با راه اندازی تشکل های تخصصی نسبت به واردات و صادرات کالاهای مورد نظر خود اقدام کنند و مانند نبریز فروشگاه بزرگ پوشاک با مشارکت سرمایه گذاران خارجی دایر کنند و به سود منطقی برسند.

در این مراسم از ۳۸ نفر از کسبه نمونه استان قزوین تجلیل شد.