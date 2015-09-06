به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، مجید غلامی جلیسه درباره جشن «سینما و کتاب» گفت: این برنامه در راستای عملیاتی شدن تفاهم نامه میانه خانه کتاب و خانه هنرمندان که در اوایل سال جاری منعقد شد، برگزار میشود.
وی اظهار داشت: یکی از بندهای تفاهم نامه خانه هنرمندان و خانه کتاب، برگزاری برنامههای مشترک در راستای تقویت کتاب و کتابخوانی و نیز استفاده از ظرفیتهای رشتههای هنری در این باره است که نخستین دوره جشن سینما و کتاب، این موضوع را مورد تاکید قرار میدهد.
مدیرعامل خانه کتاب درباره اهداف برگزاری این برنامه توضیح داد: ترویج کتابخوانی و ایجاد انگیزه برای سینماگران در جهت تالیف کتاب، از مهم ترین اهداف جشن سینما و کتاب است که با همکاری خانه سینما دستیابی به این اهداف، آسان تر و مطمئنتر خواهد بود.
وی درباره همکاری خانه سینما در این جشن گفت: با توجه به زمان بسیار کم برای برگزاری این برنامه، اما به لحاظ ارتباط تشکیلاتی که میان خانه هنرمندان ایران و خانه سینما برقرار است، این خانه در اولین دوره جشن سینما و کتاب، مساعدت و همکاریهایی را داشته که امیدواریم در دورههای آتی، سطح این همکاری افزایش یابد.
غلامی جلیسه درباره بخشهای این برنامه گفت: بنا داریم از سینماگرانی که در سالهای ۹۳ و ۹۴ در زمینه تالیف کتب غیر سینمایی فعالیت داشته اند، تقدیر به عمل آوریم. همچنین از تعدادی از سینماگرانی که در برنامهها و فعالیتهای ترویج کتابخوانی نقشی را عهده دار بوده اند، تقدیر خواهیم کرد.
مدیرعامل خانه کتاب در پایان از مساعدت و همکاری خانه هنرمندان ایران و مجید سرسنگی مدیرعامل آن و نیز خانه سینما تشکر کرد. بر اساس اعلام، نخستین دوره جشن «سینما و کتاب»، ۲۱ شهریور همزمان با روز سینما در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.
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