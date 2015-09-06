به گزارش خبرنگار مهر، امید قیامی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش اردبیل با بیان اینکه تکمیل پروژه های نیمه تمام مدرسه سازی به جد پیگیری می شود، ادامه داد: در نظر داریم پروژه های شاخص تا مهر ماه تحویل شود.

وی تاکید کرد: ساخت مدرسه حکمت و ارشاد در پارس آباد، فتح الهی در مشگین شهر، مدرسه شبانه روزی و شرف در گرمی، شام اسبی در اردبیل، آلادیزگه و آقا باقر درنمین و هفت تیر و خاقانی در خلخال به جد دنبال می شود.

مدیر کل نوسازی مدارس استان با بیان اینکه تکمیل این پروژه ها تا مهر ماه پیگیری شده است، تصریح کرد: به مدت کوتاهی در تامین چک و تنخواه پروژه ها با مشکل مواجه بودیم که با رفع آن اجرای پروژه ها از سر گرفته شده است.

قیامی به تکمیل و مقاوم سازی مدرسه خلبان ذاکر اردبیل اشاره کرد وبیان داشت: این پروژه از مطالبات جدی است که با سرعت مطلوب در دست اجرا است و تا مهر ماه به اتمام خواهد رسید.

در این جلسه مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز با بیان اینکه تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت قرار گرفته است، تصریح کرد: تا مهر ماه امسال بهره برداری از چن پروژه در دستور کار قرار گرفته است.

صابر سپهری با بیان اینکه تنخواه به مداس نواحی و مناطق آموزشی ابلاغ شده است، اضافه کرد: مانور بازگشایی مدارس در ۱۱ شهریور ماه با ۱۹ اکیپ و رفع نقص مانور در ۲۵ شهریور اجرا می شود.