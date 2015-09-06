به گزارش خبرنگار مهر، کرار جاسم پس از جلسه سه ساعته امروز یکشنبه خود با نظری جویباری در باشگاه استقلال ضمن بیان این مطلب افزود: جلسه خوبی را برگزار کردیم و در باشگاه استقلال همه عضو یک خانواده هستیم. معمولا در هر خانواده اتفاق‌هایی پیش می‌آید که قابل حل است و یک سوء تفاهم بین من و مجیدی پیش آمده بود که من هم از فرزاد مجیدی، مظلومی و تمام تماشاگران عذرخواهی می‌کنم و مطمئن باشید که دیگر چنین اتفاق‌هایی بین من و استقلال پیش نخواهد افتاد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا باشگاه جریمه‌ای برای شما در نظر خواهد گرفت؟، افزود: چنین اتفاقی پیش نخواهد آمد و من امیدوارم خبرنگارانی که دوستان من هستند این مساله را بزرگ جلوه ندهد و دیگر آن را به فراموشی بسپارند.

هافبک عراقی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: من هم اگر مقصر بودم، عذر می‌خواهم و همین جا اعلام می‌کنم که با زحمات خبرنگاران معروف شدم و اگر کرار هستم به خاطر محبوبیتی است که بین تماشاگران دارم و هم من و هم آنها یکدیگر را دوست داریم و همه به عشق استقلال و تماشاگرانش تا آخر فصل هر مشکلی را اعم از بی پولی و غیره تحمل می‌کنم و به مظلومی صراحتا می‌گویم که وی را دوست دارم و اگر او به خاطر من فداکاری کرد من هم برای او تا پایان فصل فداکاری خواهم کرد.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا فردا جلسه کمیته انضباطی باشگاه برای شما برگزار خواهد شد؟، تصریح کرد: از جلسه بی‌خبر هستم و اگر قرار است جلسه باشد باید تلفنی به من اطلاع دهند. البته مسئولان استقلال امروز قول دادند به زودی مشکلات را حل کنند و من هم روی حرف حساب کردم و امیدوارم هرچه زودتر این مشکل برطرف شود.

کرار در پاسخ به این پرسش که آیا فردا در تمرینات استقلال حاضر خواهید شد یا خیر؟، تاکید کرد: امروز همه چیز مشخص می‌شود و مسئولان در این خصوص اطلاع خواهند داد چه زمانی در تمرین حاضر شوم.

وی در پاسخ به این پرسش که از زمان حضورش در استقلال همیشه حاشیه‌ها زیاد بوده است؟، یادآور شد: من به عشق استقلال و طرفداران این تیم به جمع آبی‌پوشان پیوستم اما طرفداران باید ببینند که من هم مشکلات دارم و مدت‌ها است از این هتل به آن هتل در حال جابه جایی هستم و از این بابت دچار عذاب و ناراحتی می شوم.

هافبک عراقی تیم فوتبال استقلال همچنین گفت: من به ایران آمده‌ام تا با آرامش کار کنم و به خانواده‌ام کمک کنم و امیدوارم مشکلات با استقلال دیگر به پایان رسیده باشد. من به همه قول می‌دهم که با تمامی مشکلاتی که وجود دارد تنها برای موفقیت استقلال تلاش کنم.