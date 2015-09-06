به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند «با خدا می رقصم» از میان ۹۲ فیلم از ۲۸ کشور دنیا برای بخش مسابقه انتخاب شد و توانست نهمین جشنواره بین المللی فیلم «جاهورینا» بوسنی و هرزگوین را به خود اختصاص دهد. نهمین جشنواره بین المللی فیلم «جاهورینا» بوسنی و هرزگوین از تاریخ با ۴ تا ۷ شهریورماه با حضور فیلم‌هایی از سرتاسر جهان در شهر پاله بوسنی برگزار شد.

فیلم مستند «با خدا می رقصم» داستان زندگی پیرمرد کرد نابینای پاوه ای به نام کاک علی بدری است. این پبرمرد با وجود نابینا بودن خیاط است و از این حرفه امرار معاش می کند. کاک علی بدری خیاط نابینا توانسته از حرفه خیاطی باغ زیبایی بخرد و در آن درختان میوه بکارد و باغداری نیز بکند. این پیرمرد با وجود ناتوانی و معلولیتی که دارد از روحیه سرخوش و زنده ای برخوردار است و تمام وجود او سرشار از میل به زندگی است.