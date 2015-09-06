ساخت ۲.۳ ميليون واحد مسكن مهر کشور سال آینده به اتمام می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه، احمد اصغری مهرآبادی در سفر یک روزه به کرمانشاه و در بازدید از پروژه های مسکن مهر، از اتمام ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور تا پایان سال ۹۵ خبر داد.

وی ضمن اشاره به بازدید ازپروژه های مسکن مهر ۲۵۵۹ واحدی تلاش و ۲ هزارواحدی رازی کرمانشاه، افزود: در جریان این بازدیدها از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی این پروژه ها قرارگرفته و درخصوص مشکلاتی نظیر محوطه سازی، دیوارحائل و عدم پرداخت تسهیلات متمم بانکی با مقامات ارشد استان درجهت رفع این مشکلات نشستی برگزار شد.

قائم مقام وزیر راه وشهرسازی درخصوص رفع مشکلات خدمات زیربنایی پروژه های مسکن مهر کرمانشاه، گفت: بخشی از هزینه های تامین خدمات زیربنایی در پروژه هایی که دارای مشکلات زیربنایی بوده از محل فروش اراضی به منظور کمک به تکمیل این پروژه ها کمک می شود تا این پروژه ها تاپایان سال ۹۵ تکمیل وبه بهره برداری برسند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه نیز در حاشیه این بازدید گفت: سهم استان کرمانشاه درپروژه های مسکن مهرکرمانشاه تعداد ۵۳هزار واحد بوده که تا امروز تعداد ۳۱ هزار واحد آن تحویل متقاضیان داده شده که درشهرهای بالای ۲۵هزارنفر جمعیت تعداد ۲۷هزار واحد و حدود ۴هزار واحد درشهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت به بهره برداری رسیده است.

عبدالله بهادری افزود: پیش بینی می شود در صورت رفع مشکلات حوزه مسکن مهر، تاپایان شهریور امسال تعداد ۱۸۰۰ واحد و امیدوارم بتوانیم تاپایان سال جاری حدود ۵ هزار واحد دیگر به بهره برداری برسانیم.