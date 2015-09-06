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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۰۲

پدر بیت الله عباسپور:

فرزندم در دل های مردم جای داشت

فرزندم در دل های مردم جای داشت

کرج - پدر بیت الله عباسپور گفت: حضور پرشور مردم در مراسم تشییع و بزرگداشت فرزندم نشان از جایگاه بیت الله در دل های مردم دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عین الله عباسپور پدر ورزشکار پرورش اندام ایران بیت الله عباس پور ظهر امروز یکشنبه به دیدار اعضای هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان البرز رفت.

وی در این دیدار گفت: بیت الله در دوران حیات خود همواره مردمداری و احترام به خلق را در اولویت خود قرار داده بود و با این نگاه همواره سعی می کرد در مواجهه با مردم کوچه و بازار به نرمی و مهربانی رفتار کند.

وی افزود: همین کردار نیک او بود که موجب شد در روزهای بیماری و سپس مراسم تشییع و بزرگداشت وی شاهد حضور خیل عظیمی از مردم باشیم و آن وداع باشکوه رقم بخورد.

پدر بیت الله عباسپور در ادامه گفت: در ماه هایی که بیت الله در بستر بیماری بود خیلی ها به روش های مختلف با ما هم دردی کردند و از این بابت سپاسگزار آنها هستیم.

وی ادامه داد: بیت الله تا واپسین روزهای عمر خود همواره ابراز محبت مردم و علاقه آنها  را بزرگترین هدیه می دانست و آن را سرمایه اصلی خود قلمداد می کرد و هیچ چیز با ارزش تر از این نیست که یک قهرمان ملی حمایت و همراهی مردمش را با خود داشته باشد.

عین الله عباسپور تلاش و حمایت های جامعه پرورش اندام البرز به خصوص هیئت بدنسازی این استان را ارج نهاد و گفت: مسئولان این هیئت هیچگاه بیت الله و خانواده اش را تنها نگذاشتند و با برگزاری مراسمی ارزشمند برای تامین بخشی از هزینه های درمان فرزندم جزء معدود کسانی بودند که هر آنچه در توان داشتند خالصانه عرضه کردند و من و خانواده ام صمیمانه از آنها تشکر می کنیم.

رییس هیئت پرورش اندام و بدنسازی استان البرز نیز با تسلیت دوباره این ضایعه بزرگ به خانواده بیت الله عباسپور و جامعه ورزش کشور گفت: فقدان ورزشکاری که هم در اخلاق و هم در ورزش سرآمد بود بسیار سخت و جانفرساست و جامعه ورزش و دوستداران بیت الله عباسپور به این زودی ها نمی توانند این غم بزرگ را فراموش کنند.

محبوبیت بیت الله برای مدال آوری هایش نبود

حمید حیدرخانی افزود: منش های اخلاقی بیت الله عباسپور عامل اصلی محبوبیت او در میان مردم بود و خیلی ها او را نه به واسطه مدال ها و عنوان های ورزشی اش بلکه حسن خلقش دوست داشتند.

وی ادامه داد: حضور پرشور مردم در مراسم تشییع وی نیز موید این بود که بیت الله عباسپور فراتر از یک ورزشکار مدال آور است و عواملی دیگر عامل محبوبیت او در میان مردم کوچه وبازار است.

حیدرخانی با اشاره به برخی اظهارنظرهای منتشر شده در برخی رسانه در خصوص درگذشت این قهرمان ارزنده گفت: این قهرمان البرزی جایگاهی ویژه در میان مردم داشت و این اظهار نظرهای نابخردانه خللی در علاقه مردم به این ورزشکار ایجاد نخواهد کرد.

گفتنی است در این نشست علی عباسپور برادر بیت الله و علی داداشی برادر روح الله داداشی نیز حضور داشتند.

کد مطلب 2905019

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