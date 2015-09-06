پررنگ شدن حوزه فرهنگ دانشگاهی در برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه پایانی نشست مشترک معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و نمایندگان وزیر در هیأت نظارت بر تشكل‌های اسلامی دانشگاهیان که در روزهای نهم و دهم شهریورماه جاری در مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب برگزارشد منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

«جهاد در صحنه‌های مختلف، وظیفه ماست و ضامن پیشرفت و پیروزی ماست. در صحنه سیاسی هم جهاد هست، در صحنه فرهنگی هم جهاد هست، در صحنه‌ی تبلیغاتی و ارتباطاتی هم جهاد هست، در صحنه‌های اجتماعی هم جهاد هست. جهاد فقط جهاد نظامی نیست؛ انواع و اقسام عرصه‌های زندگی بشر، عرصه جهادند. (۲۸/۵/۱۳۸۶)

مقام معظم رهبری

خداوند متعال را شاكریم كه در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی، شاهد برگزاری نشست مشترک نمایندگان وزارت و معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی بودیم.

این نشست را كه با حضور مؤثر و با نشاط خدمت‌گذاران و تلاش‌گران عرصه فرهنگ دانشگاه‌ها و با حضور صاحب‌نظران و مسئولان فرهنگی نظام برگزار شد، می‌توان سرآغاز فصل جدیدی از تبیین و ترویج گفتمان فرهنگی دانشگاه تراز انقلاب اسلامی تلقی کرد«.

شركت كنندگان در این نشست ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های تابناک امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بر موارد زیر تأكید می‌كنند:

«اكنون كه پس از استقرار دولت تدبیر و امید و با احیاء و استقرار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برنامه ششم توسعه به عنوان اولین برنامه میان‌مدت این دولت در جهت تحقق سند چشم‌انداز تدوین می‌شود، انتظار می‌رود نقش حوزه فرهنگ به‌ویژه فرهنگ دانشگاهی در بخش‌های مختلف این برنامه پررنگ شود و با اختصاص احكام در خور به حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها از جمله فعالیت‌های دینی، علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، و با افزایش سطح مشاركت و بین‌المللی‌كردن فعالیت‌ها، زمینه مشاركت مؤثر دانشگاهیان و كنش‌گری فعال ایشان در فرآیند توسعه متوازن كشور فراهم شود.

امروزه در كنار سرمایه‌های انسانی، اقتصادی و طبیعی، سرمایه اجتماعی نیز عمیقاً مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی، میراثی ذی‌قیمت است كه با اتکاء به اعتماد اجتماعی و از طریق هدایت افراد به «همكاری» و «مشاركت»، نیروی مؤثری برای حل معضلات و ناهنجاری‌ها فراهم می‌سازد و حركت پر شتاب به سمت توسعه، آبادانی، سرزندگی و نشاط جامعه را میسّر می کند.

سرمایه اجتماعی بخشی از دارایی ملی هر جامعه محسوب شده و بدون آن هیچ جامعه‌ای توان حفظ سایر سرمایه‌ها و به خدمت گرفتن آنها در مسیر توسعه را ندارد. بنابراین در شرایط کنونی که این سرمایه بی‌بدیل در جامعه ما در معرض تهدید قرار گرفته است.

توجه به مؤلفه‌های اصلی این سرمایه از جمله: مشاركت، اعتماد و آگاهی و تقویت آنها به ویژه در محیط‌های دانشگاهی امری حیاتی است که نتایجی ارزشمند و سرنوشت‌ساز به همراه خواهد داشت.

امروزه بیش از هر زمان دیگری ضرورت اتخاذ رویكردهای علمی به حوزه فرهنگ احساس می‌شود. تكریم و پاسداشت ساحت فرهنگ و بر حذر داشتن افراد غیر متخصص به دخالت در این حوزه ظریف و پیچیده و سپردن مسئولیت آن به فرهیختگان صاحب صلاحیت، نشاط و پویایی علمی، سیاسی و اجتماعی را در دانشگاه به ارمغان می‌آورد و صد البته دستیابی به این مهم زمینه‌ساز ارتقاء و توسعه فرهنگی و ضامن رشد و تعالی جامعه خواهد بود.

در سایه نگاه علمی به حوزه فرهنگ و واگذاری امور فرهنگی دانشگاه به دانشگاهیان صاحب فضیلت و مجامع دانشجویی و استادی است كه رخوت و ركود از محیط‌های دانشگاهی رخت بر می‌بندد.

لذا شركت‌كنندگان در نشست با درک شرایط خطیر فعلی و در آستانه برگزاری دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی كه تجلی مردم‌سالاری نظام اسلامی و برگ برنده نظام در تعاملات منطقه‌ای و جهانی از جمله در حوزه هسته‌ای است.

همگان را به این امر خطیر توجه داده و مؤکداً درخواست می‌‌کند عرصه‌های مختلف مدیریتی، سیاستگذاری، امنیتی و اجرایی كشور، نهایت اهتمام ویژه خود را به این مهم مبذول دارند«.