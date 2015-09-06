به گزارش خبرنگارمهر، مهرزاد حمیدی، در چهارمین جشنواره نوجوان سالم گفت: رفتارهای پرخطر مانند استعمال دخانیات، گرایش به خشونت، مصرف مواد مخدر و روانگردان ها از مهمترین زمینه ها و مصادیق نگران کننده در حوزه آسیب های اجتماعی نوجوانان است.

وی با اشاره به برنامه های وزارت آموزش و پرورش در مقابله با رفتارهای پرخطر نوجوانان اظهار کرد: تدوین سند پیشگیری و استانی، نقشه خطرپذیر در استان ها و مدارس، راه اندازی ماتریس همکاری بین نهادهای دولتی و خصوصی – مشارکتی و داوطلبی، نظام اجتماعی رصدگیری از آسیب ها، راه اندازی نهضت یادگیری، تهیه و انتشار نشریات پیشگیری نوین دانش آموزان، والدین و معلمان، انتشار کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم، کتاب سبک زندگی اول و دوم متوسطه، درج واحد دانشگاهی در دانشگاه فرهنگیان و تلاش بر اختصاص ردیف اعتباری در برنامه ششم توسعه از برنامه های این وزارتخانه است .

به گفته ی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش محصولات و بسته‌های فرهنگی با تاکید بر روش های پیشگیری از آسیب های اجتماعی از اول مهر در مدارس توزیع می‌شود.

حمیدی با اشاره به آثار رسیده به چهارمین جشنواره نوجوان سالم که در سال تحصیلی 93-94 تهیه شده است، تصریح کرد: در مقایسه با نخستین جشنواره آمارهای 35 برابر افزایش یافته است .

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: تعداد آثار جشنواره 63 درصد نسبت به سال‌های 91 و 92 و تعداد شرکت کنندگان نیز 18 درصد افزایش نشان داده است.