حسین محمودیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت اختصاص بودجه برای حفظ و نگهداری سالن ورزشی ۶ هزار نفره ۲۵ آبان ورزشگاه نقش جهان اصفهان اظهار داشت: همه ورزشگاه‌ها و استادیوم‌ها در زمان استفاده هزینه‌های مختلفی دارند و باید تلاش کرد که هزینه نگهداری آنها تأمین شود.

وی افزود: ورزشگاه ۶ هزار نفره ابعاد و حجم بزرگی دارد و بحث نگهداری، تأسیسات، حوزه IT و پیش‌بینی‌های دیگری که در این ورزشگاه صورت گرفته، نیز هزینه‌بر است.

رئیس اداره فنی مهندسی اداره‌کل ورزش و جوانان اصفهان بیان داشت: یکی از مباحث اصلی در بحث ورزشگاه نقش‌جهان چه استادیوم و چه سالن ۶ هزار نفره ورزشگاه نقش جهان اصفهان، بحث نگهداری و هزینه‌های آن به شمار می‌رود اما تا کنون پیش‌بینی خاصی برای ردیف‌های بودجه نگهداری این دو مجموعه نشده است.

وی ادامه داد: البته در بحث استادیوم نقش‌جهان، با توجه به اینکه شرکت فولاد بهره‌برداری آن را بر عهده دارد، شاید کمتر در نگهداری دچار مشکلاتی شویم.

محمودیه با بیان اینکه بودجه مورد نیاز برای نگهداری سالن مجموعه بزرگ ۲۵ آبان ورزشگاه نقش جهان اصفهان باید تأمین شود، اظهار داشت: پیش‌بینی‌هایی در این زمینه انجام شده و پیگیر موضوع هستیم و امیدوار هستم که بودجه مورد نظر برای تعمیر و نگهداری سالن ۲۵ آبان ورزشگاه نقش جهان در سال ۹۴ دایر شده و اجرایی شود.

وی اضافه کرد: مکاتبات لازم صورت گرفته و امیدوار هستیم که امسال ردیف اعتباری را برای این ورزشگاه تأمین کنیم. در کنار آن تلاش می‌کنیم که یک متولی برای این سالن پیدا کنیم تا استفاده و نگهداری از آن صورت گیرد.