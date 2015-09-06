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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۱۴

توصیه‌های آیت‌الله سبحانی به طلاب در اولین روز سال تحصیلی جدید

توصیه‌های آیت‌الله سبحانی به طلاب در اولین روز سال تحصیلی جدید

یکی از مراجع تقلید خواستار تلاش و مجاهدت طلاب علوم دینی در فراگیری علوم حوزوی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی امروز در اولین درس خارج اصول خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، تاکید کرد که تعلیم و تربیت در حوزه‌های دینی از جایگاه ممتازی برخوردار است و باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

وی با بیان اینکه عالمان بزرگ دینی در همین حوزه‌های علمیه تربیت شده‌اند، اظهار کرد: طلاب علوم دینی باید از امکانات و فرصت‌هایی که برای تحصیل آنها مهیا شده، بهره لازم را ببرند و برای رسیدن به درجه اجتهاد به کسب علوم حوزوی بپردازند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تلاش برای رسیدن به قله‌های معرفت و اخلاق را از ویژگی‌های علما برشمرد و از طلاب علوم دینی خواست که در مسیر سلف صالح قدم بردارند.

آیت‌الله سبحانی تقویت ابعاد معرفتی، فکری و اخلاقی را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: طلاب علوم دینی باید در فراگیری علوم حوزوی اراده کافی داشته باشند تا بتوانند در عرصه‌های مختلف نقش آفرینی کنند و تاثیرگذار باشند.

کد مطلب 2905028

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