به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی جعفر سبحانی امروز در اولین درس خارج اصول خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، تاکید کرد که تعلیم و تربیت در حوزههای دینی از جایگاه ممتازی برخوردار است و باید به آن توجه ویژهای شود.
وی با بیان اینکه عالمان بزرگ دینی در همین حوزههای علمیه تربیت شدهاند، اظهار کرد: طلاب علوم دینی باید از امکانات و فرصتهایی که برای تحصیل آنها مهیا شده، بهره لازم را ببرند و برای رسیدن به درجه اجتهاد به کسب علوم حوزوی بپردازند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم تلاش برای رسیدن به قلههای معرفت و اخلاق را از ویژگیهای علما برشمرد و از طلاب علوم دینی خواست که در مسیر سلف صالح قدم بردارند.
آیتالله سبحانی تقویت ابعاد معرفتی، فکری و اخلاقی را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: طلاب علوم دینی باید در فراگیری علوم حوزوی اراده کافی داشته باشند تا بتوانند در عرصههای مختلف نقش آفرینی کنند و تاثیرگذار باشند.
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