به گزارش خبرنگار مهر، لوبمير زاورال، وزیر خارجه جمهوری چک در نشست خبری مشترک با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه امروز احساس می کنم حجم ارتباطات بین ایران و چک افزایش یافته است، اظهار کرد: خوشحالم در نودمین سالگرد ارتباط دو کشور این سفر فوق العاده صورت گرفته است.

در این سفر تعداد تجار و بازرگانان جمهوری چک زیاد هستند و این مساله می تواند فرصتی برای همکاری های فرهنگی، آموزشی و اقتصادی دو کشور فراهم کند.

وی افزود: من باید تاکید کنم این هیات بازرگانی جمهوری چک توانست خود را در اتاق بازرگانی اصفهان و تهران معرفی کند.

لوبمير زاورال تصریح کرد: من به شرکای ایرانی خود اطمینان دادم که چک کشوری با سابقه طولانی در ساختن ایران و یک شرکت صنعتی است که می تواند به نوسازی اقتصاد ایران کمک کند.

وزیر خارجه جمهوری چک با بیان اینکه مذاکره با ایران به امکانات جمهوری چک و بازرگانان آن اعتبار می بخشد، افزود: ما در این مذاکرات در مورد فرصت های مشترک صحبت کردیم، زیرا چک ایران را کشوری مهم و قدرتمند از لحاظ نیروی انسانی می داند.

وی با تاکید بر اینکه ما از توافق هسته ای ایران و جامعه بین الملل استقبال می کنیم، خاطرنشان کرد: این توافق زمینه را برای تقویت روابط ایران و کشورهای غربی فراهم می کند و من معتقدم دو طرف در گام های بعدی توفیقات بیشتری کسب خواهند کرد.

لوبمير زاورال تصریح کرد: اتحادیه اروپا در اوایل سال آینده میلادی تحریم های مالی علیه ایران را برطرف می کند تا تجار اروپایی بتوانند پروژه هایی را در ایران آغاز کنند.

وزیر خارجه جمهوری چک با بیان اینکه گام های ۱+۵ ، ایران و آژانس بین المللی اتمی در نهایت موفق خواهد بود، عنوان کرد: توافق هسته ای می تواند به امنیت خاورمیانه و همچنین امن تر شدن کشورهای منطقه ما کمک کند، همچنین اجرای توافق منجر به عوض شدن شرایط برخی کشورهای منطقه خواهد شد.

وی استمرار روابط ایران و جامعه بین الملل را با اهمیت دانست و گفت: ما در مذاکرات خود در تهران به مساله آوارگان جنگ های منطقه اشاره کردیم. امروز شاهد پناهندگان بسیاری به اروپا هستیم و در گفتگوهای خود با مقامات ایرانی راجع به مسائل خاورمیانه، آفریقای شمالی و پدیده تروریسم به عنوان یکی از خطرات بزرگ جامعه جهانی صحبت می کنیم و در خصوص عوامل ایجاد کننده موج پناهندگان و آوارگان به بحث و بررسی خواهم پرداخت.

لوبمير زاورال با بیان اینکه ایران نقش مهمی در مبارزه با مواد مخدر و افراطی گری و تروریسم دارد، گفت: اگر با ایران همکاری نکنیم خاورمیانه در آشوب می ماند؛ چراکه ایران می تواند نقش اساسی در این زمینه ایفا کند.

وزیر خارجه جمهوری چک افزود: من معتقدم پروژه های بزرگ بازرگانی می تواند برخی از این تشنج ها را آرام و جمهوری چک قادر خواهد بود از این فرصت استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه من فکر می کنم پتانسیل عالی در روابط دو کشور وجود دارد که ما تاکنون از آن استفاده نکردیم، تاکید کرد: ما به ایران به عنوان یک دولت مستقل احترام می گذاریم، ایرانی ها نزد ما معتبر هستند و شرکت های چک بارها اعلام کرده اند که ایرانی ها اعتبار زیادی دارند.

لوبمير زاورال اضافه کرد: ایران یک نیروی کار فوق العاده تحصیلکرده دارد و از سطح بالای آموزشی برخوردار است.

وزیر خارجه جمهوری چک توضیح داد: ما می توانیم در پروژه هایی از جمله محیط زیست، تجهیز دستگاه‌های راه و ترابری و ایمنی راه آهن با ایران همکاری کنیم. جمهوری چک شرکت های بسیاری دارد که ما امیدواریم زمینه همکاری این شرکت ها با جمهوری اسلامی فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه پروژه های مذکور باید تضمین شود، تصریح کرد: در این سفر شرکت بیمه و بانک صادرات جمهوری چک همراه ما هستند و ما قرار است با وزیر صنایع ایران دیداری در این زمینه داشته باشیم و تفاهم‌نامه‌ای را در خصوص سرمایه گذاری های اقتصادی منعقد کنیم.

لوبمير زاورال در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کشور شما چه کمکی در حل بحران تروریسم می تواند انجام دهد، گفت: راه حل آسانی برای حل این مسائل وجود ندارد بلکه باید این بحران ها را به شکل سیاسی مرتفع کرد. به همین دلیل ما باید زمینه ای فراهم کنیم تا راه حل سیاسی وجود داشته باشد.

وزیر خارجه جمهوری چک اضافه کرد: در سوریه همه پیشنهادات مطرح جهت حل بحران بی‌اثر بود و ما باید امروز راهی پیدا کنیم که همه کشورهای مؤثر حضور داشته باشند؛ چراکه بدون آنها قادر به پیدا کردن راه حل نخواهیم بود.

وی با اشاره به مساله یمن گفت: ظلم و ستم و راه حل نظامی در این کشور به جایی نمی رسد و باید راه حلی سیاسی پیدا کرد.

لوبمير زاورال تاکید کرد: باید علیه داعش و تروریست ها نیروهای سیاسی را آماده کنیم تا بتوانیم دولت ها را از طریق انتخابات مستقر سازیم.