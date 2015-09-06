ارزش روز پرتفوی سهام عدالت ۶۱ هزار میلیارد تومان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد شرکت های حاضر در پرتفوی سهام عدالت ۶۰ شرکت هستند که ارزش قطعی برآوردی آنها ۴۱۲ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۶۱۱ هزار و ۹۸۱ میلیارد ریال تا به امروز عنوان شده است.

همچنین از ۶۰ شرکت حاضر در این پرتفوی، ۴۸ شرکت به صورت قطعی حضور دارند که ارزش قطعی برآوردی آنها ۲۸۰ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۴۸۰ هزار و ۱۴۶ میلیارد ریال تعیین شد.

ارزش قطعی برآوردی ۱۲ شرکتی که به صورت غیرقطعی سهام آنها به پرتفوی سهام عدالت واگذار شده، ۱۳۱ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۱۳۱ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال عنوان گردیده است.

نگاهی به پرتفوی سهام عدالت نشان می دهد از ۶۰ شرکت حاضر در این سبد تعداد ۳۴ شرکت بورسی هستند که ارزش قطعی برآوردی آنها ۲۵۴ هزار و ۴۱۲ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۴۵۳ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال حساب شده است.

به علاوه اینکه در این پرتفوی، ۲۶ شرکت غیربورسی نیز حضور دارند که ارزش قطعی برآوردی آنها ۱۵۸ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۱۵۸ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال است.