صدرنشینی قائم مقامی دردور ششم مسابقات بین المللی شطرنج «ابن سینا»

علیرضا بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دور ششم مسابقات شطرنج اوپن «ابن سینا» اظهار داشت: در پایان دور ششم رقابت ها چهار شطرنج باز با امتیاز مشترک ۵.۵ بالاتر از دیگران در جدول قرار گرفتند که احسان قائم مقامی با احتساب پوئن شکنی صدرنشین است.

وی افزود: دور هفتم این مسابقات نیز از ۹ صبح امروز آغاز شده و در حال پیگیری است و در مهمترین دیدارها استاد بزرگ احسان قائم مقامی به مصاف پرهام مقصودلو می رود و فرزاد بلورچی فرد و استاد بزرگ اولگ کورنیف از اسپانیا با هم رقابت می کنند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با بیان اینکه در سال جاری این مسابقات بین المللی شد، گفت: در این رقابتها ۲۳۲ شطرنج باز از سراسر ایران و پنج کشور خارجی حضور دارند.

بابایی عنوان کرد: رقابتهای بین المللی شطرنج جام «ابن سینا» از یازدهم تا هجدهم شهریور ماه به میزبانی استان همدان در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه رقابتهای بین المللی شطرنج جام «ابن سینا» در ۱۱ دور برگزار می شود، گفت: امسال وحدت خوبی در استان برای برگزاری مطلوب این مسابقات به وجود آمد تا شاهد نظم بالای این مسابقات باشیم.

بابایی یآداور شد: همچنین برای نخستین بار دانشگاه بوعلی سینا میزبان این مسابقات بود که باعث سازماندهی بهتر مسابقات و میهمانان شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با بیان اینکه این امر به رشد شطرنج استان همدان کمک می کند، گفت: شطرنج بازان در این مسابقات با رقابت با شطرنج بازان بزرگ ایران و کشورهای خارجی که در این مسابقات شرکت کرده اند، تجربه خوبی کسب می کنند.





‌