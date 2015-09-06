به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، مجید عسکری را باید یکی از وزنه برداران باتجربه و میدان دیده تیم حاضر در تایلند دانست. عسکری با وجود آنکه ۲۴ سال سن دارد در چهار سال گذشته حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان (۲۰۰۱)، یونیورسیاد جهانی (۲۰۱۳)، رقابتهای جهانی بزرگسالان (۲۰۱۳ و ۲۰۱۴) و بازی‎های آسیایی (۲۰۱۴) را در کارنامه دارد. این وزنه بردار دو بار هم در سال‎های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ عضو تیم ملی در مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا بود و امسال، برای سومین بار است که حضور در این رقابتها را تجربه می کند.

نکته جالب در مورد عسکری تغییر سه باره وزن او در مسابقات مختلف است. عسکری سال ۲۰۱۱ در دسته ۵۶ کیلوگرم حضور داشت، سال‎های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ در وزن ۶۲ کیلوگرم رقابت کرد، سال ۲۰۱۴ دوباره به دسته ۵۶ کیلوگرم برگشت و حالا درحالی برای حضور در رقابتهای قهرمانی بزرگسالان آسیا آمده می شود که برای دومین بار با افزودن بر وزن بدنش، به دسته ۶۲ کیلوگرم برگشته است.

او که پیش‎تر در رقابتهای قهرمانی بزرگسالان آسیا ۲۰۱۲، یونیورسیاد جهانی ۲۰۱۳ و رقابتهای قهرمانی بزرگسالان جهان در همان سال، در وزن ۶۲ کیلوگرم به روی تخته رفت، این بار امیدوار است اولین مدال بین المللی خود را در این وزن به دست بیاورد. دو نایب قهرمانی مجید عسکری در رقابتهای قهرانی جوانان جهان و همینطور قهرمانی بزرگسالان آسیا در سال ۲۰۱۱، هر دو در شرایطی به دست آمد که این وزنه بردار در دسته ۵۶ کیلوگرم رقابت می‌کرد.

بهترین رکوردهای عسکری

مجید عسکری را با عنوان رکورددار نوجوانان، جوانان و بزرگسالان ایران در دسته ۵۶ کیلوگرم می‌شناسیم که حالا به دنبال ثبت رکورد در دسته ۶۲ کیلوگرم است. براساس آنچه در رکوردگیری‎های تیم ملی وزنه برداری در اردوهای اخیر این تیم به دست آمد، شاید بتوان از رکوردهای عسکری در اردوی چالوس به عنوان بهترین رکوردهای این وزنه بردار در دسته ۶۲ کیلوگرم یاد کرد؛ جایی که عسکری ۱۳۵ کیلوگرم در یکضرب و ۱۶۰ کیلوگرم در دوضرب را بالای سر برد.

در رقابتهای رسمی اما بهترین رکوردهای عسکری همان‎هایی بود که دو سال پیش در رقابتهای قهرمانی جهان بالای سر برد؛ ۱۲۸ کیلوگرم در یکضرب و ۱۶۰ کیلوگرم در دوضرب. او با این رکوردها دو سال پیش عنوان ششم جهان را به دست آورد که البته عنوانی ارزشمند بود. با این حال با توجه به اینکه اکثر قهرمانان این وزن آسیایی هستند، حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا شاید به اندازه رقابتهای قهرمانی جهان برای نماینده کشورمان دشوار باشد.

بد نیست بدانید رکوردهای دسته ۶۲ کیلوگرم ایران در رده سنی بزرگسالان با ۱۴۰ کیلوگرم در یکضرب، ۱۶۲ کیلوگرم در دوضرب و ۳۰۲ کیلوگرم در مجموع، هر سه در اختیار سید مهدی پانزوان، مربی کنونی تیم ملی وزنه برداری است، رکوردهایی که ۱۵ سال پیش به ثبت رسیده و در تمام این سال‎ها دست نخورده باقی مانده است.

حریفان اصلی عسکری

با توجه به استارت لیست مسابقات، جیانجون دینگ از چین و چول بوم سین از کره شمالی جدی ترین رقبای عسکری در مسابقه فردا هستند.

وزنه بردار کره‎ای امسال برای اولین بار است که در دسته ۶۲ کیلوگرم رقابت می‎کند. چول بوم سین سال ۲۰۱۲ در رقابتهای المپیک لندن هم حضور داشت اما عنوانی بهتر از دهمی کسب نکرد. یک قهرمانی هم در کارنامه او دیده می‎شود که به رقابتهای کم اهمیت کاپ آسیا برمی‎گردد؛ جایی که سین در حضور چهار وزنه بردار اول شد. با این حال نماینده کره شمالی در دسته ۶۲ کیلوگرم یک تازه وارد به شمار می‎رود و می‎تواند باعث شگفتی شود.

اما شانس نخست کسب مدال طلا در رقابتهای دسته ۶۲ کیلوگرم کسی نیست جز جیانجون دینگ از چین. این وزنه بردار ۲۶ ساله از سال ۲۰۰۸ در رقابتهای بین المللی حضور دارد و همواره یکی از مدعیان وزن ۶۲ کیلوگرم بوده است. دینگ اگرچه هیچ گاه توفیق حضور در المپیک را نداشته اما سال ۲۰۰۹ عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد و پارسال هم در رقابتهای جهانی ۲۰۱۴ روی سکوی سوم ایستاد. قهرمانی یونیورسیاد جهانی و همینطور قهرمانی بزرگسالان آسیا از دیگر افتخارات این وزنه بردار چینی است. جالب آنکه او از سال ۲۰۰۸ تاکنون در هیچ مسابقه رسمی کمتر از ۳۰۲ کیلوگرم رکورد مجموع نزده است و در آخرین مسابقه خود نیز توانست به حدنصاب مجموع ۳۱۲ کیلوگرم برسد.