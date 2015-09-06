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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۲۳

از سال ۸۵ تاکنون:

۹۵ تور صنعتی در قزوین برگزار شد

۹۵ تور صنعتی در قزوین برگزار شد

قزوین- مدیرعامل شرکت‌ شهرک‌های صنعتی استان قزوین از برگزاری ۹۵ تور صنعتی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر  و به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان، عبدالقهار ناصحی در این باره اظهارداشت: به منظور آشنایی سازمان‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی با فضای شهرک‌های صنعتی و رفع مشکلات دوجانبه با صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی تور تعالی صنعتی یک‌روزه برگزار شد.

وی ادامه داد: ۳۰ نفر از مهندسان سازمان بسیج مهندسین قزوین در راستای آشنایی با مشکلات واحدهای صنعتی و انتقال تجربیات فی‌مابین بازدید تخصصی یک‌روزه از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی کاسپین را انجام دادند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین اضافه کرد: در این تور تعالی صنعتی شرکت کنندگان از واحدهای صنعتی آراپوش گستر (تیوپ‌های بهداشتی و آرایشی)، کارتک سیستم «پیستون خودرو» و آزاد فیلتر «فیلتر هوا خودرو» در شهرک صنعتی کاسپین بازدید کردند.

ناصحی تصریح کرد: از زمان آغاز طرح تورهای صنعتی در کشور در سال ۸۵ تاکنون شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین ۹۵ تور صنعتی با تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ نفر شرکت کننده در داخل و خارج از استان برای واحدهای صنعتی برگزار کرده است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این تورها یادآور شد: هدف از برگزاری چنین تورهای صنعتی آشنایی صاحبان صنایع کوچک با توانمندی‌های صنایع بزرگ و نمونه، نهادینه کردن فرهنگ تور صنعتی برای کارآفرینان، تقویت شبکه زنجیره تأمین در راستای ارتباط با صنایع بزرگ و نمونه و انتقال تجربیات به لحاظ نوع خدمات و فعالیت‌های تکمیل کنندگی را می‌توان نام برد.

کد مطلب 2905069

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