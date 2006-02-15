اولمرت از حاميان اسرائيل خواست از دستيابي ايران به فناوري صلح آميز هسته اي جلوگيري كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، ايهود اولمرت در جمع رهبران يهودي آمريكايي از حاميان رژيم صهيونيستي خواست تا با اتحاد و انسجام بيشتري نسبت به گذشته در مقابل برنامه هسته اي صلح آميز ايران مانع تراشي كرده و اجازه ندهند اين كشور به اين فناوري دست پيدا كند.



البته اين مقام رژيم صهيونيستي، اتهامات واهي آمريكا و اسرائيل و اروپا عليه ايران مبني بر تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي را با هدف گمراه كردن افكار عمومي جهان از توجه به زرادخانه مخوف سلاحهاي هسته اي اسرائيل تكرار كرد.

اولمرت در حالي كه انتقاد مصر و بسياري كشورهاي ديگر درباره سلاح هاي هسته اي را فراموش كرده است،ابراز اميدواري كرد تا شوراي امنيت تحت فشارهاي آمريكا و متحدان اين رژيم، با اعمال تحريم عليه ايران، مانع ادامه فعاليتهاي هسته اي صلح آميز اين كشور شود.

نخست وزير موقت رژيم صهيونيستي درجوسازي عليه برنامه صلح آميز ايران مدعي شد:" هيچ كس نمي تواند اين حقيقت را ناديده بگيرد، همين كشوري كه خواهان از بين رفتن اسرائيل است، تمام جهان را به چالش طلبيده است تا سلاح هسته اي! به دست آورد."