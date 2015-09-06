نمایشگاه صنایع دستی تبریز با حضور ۲۴۰ هنرمند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین حق پرست ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با اشاره به تعیین تبریز به عنوان شهر جهانی بافت فرش گفت: تعیین شهرجهانی بافت فرش اولین انتخابی است که در سال ۲۰۱۵ اتقاق افتاده و از بین شش شهر جهانی صنایع دستی، از ایران دو شهر تبریز و اصفهان انتخاب شده بودند که تبریز به این عنوان دست یافت.

وی در ادامه افزود: این انتخاب گام بسیار خوبی برای کاهش کپی برداری، تبدیل شدن شاخص ارزیابی و شناساندن بافت، ترکیب رنگی، طراحی فرش و نفاست فرش تبریز به دنیا و نشان مایه سازی تبریز و فرش دست بافت تبریزی است و باید به اهالی این هنرو فعالان این حوزه تبریک گفت.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در ادامه این نشست از برگزاری ششمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی تبریز در شهریور ماه جاری خبر داد و در خصوص ویژگی های کمی و کیفی این نمایشگاه گفت: ششمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی تبریز ۲۳ تا ۲۷ شهریور سالجاری از ساعت ۱۵ الی ۲۱ شب در سالن امیر کبیر نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار خواهد شد.

وی در خصوص عناوین روزهای برگزاری این نمایشگاه نیز اظهار داشت: روز اول نمایشگاه به عنوان هنر اسلامی، روز دوم شهرت جهانی، روز سوم صنایع دستی؛ ره یافتی برای اقتصاد مقاومتی، روز چهارم صنایع دستی؛ میراثی فرهنگی برای توسعه گردشگری و روز پایانی به عنوان صنایع دستی، خانواده ی ایرانی، تولید ملی و بازار یابی بین المللی نامگذاری شده اند.

حق پرست در ادامه تصریح کرد: این نمایشگاه با مشارکت ادارات کل آموزش و پرورش، سازمان فنی وحرفه ای و ارگان های تربیتی، منطقه آزاد ارس، دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کمیته امداد و ۱۵ تشکل غیر دولتی و صنایع دستی دیگر در ۲۵۰ غرفه و با حضور ۱۲۰ نفر از هنرمندان آذربایجان شرقی و ۱۲۰ نفر از هنرمندان سایر استان ها برگزارخواهد شد.

وی خاطر نشان شد: با رایزنی صورت گرفته، ششمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی تبریز همزمان با نمایشگاه پاییزی در بزرگ ترین سالن نمایشگاه بین المللی دایر خواهد شد که امیدواریم با برگزاری این نمایشگاه و بازدید طراحان صنعتی و اهالی هنر، افزایش تعامل هنرمندان این عرصه و تأثیرگذاری بالای نمایشگاه، گام های مؤثری در راستای ارتقای کیفی صنایع دستی استان برداشته شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بهبود شرایط بازاریابی برای صنایع دستی را از دیگر نتایج برگزاری این نمایشگاه عنوان و تصریح کرد: همچنین با کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی از طریق چنین اقداماتی می توان در بحث اقتصاد نیز نقش مثبتی داشته و با پیوند صنایع دستی، میراث فرهنگی و حوزه گردشگری عمق صنایع دستی را نمایش دهیم.

وی در ادامه از وجود ۳۰۰ شاخه صنایع دستی و فعالیت ۸۰ رشته از این تعداد در آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: باید حافظ صنایعی مانند صنعت چرم، کیف و کفش تبریز باشیم که زمانی حرف اول را در این رشته می زد وبر همین اساس امیدواریم فعالان کفش دست دوز تبریز در ششمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی تبریز حضور مؤثری داشته باشند.

حق پرست همچنین گفت: بهمن سال جاری تبریز برای نخستین بار میزبان گردهمایی اعطای نشان ملی صنایع دستی شمال غرب کشور خواهد بود و امیدواریم فعالان این عرصه با در یافت نشان های ملی، برای دریافت مُهر اصالت نیز اقدام کنند که در این راستا ۲۸ نشان ملی دریافت کرده ایم و امیدواریم با تلاش فعالان عرصه صنایع دستی استان، این تعداد را به بیش از ۵۰ نشان افزایش دهیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت اعطای جایزه بین المللی آقاخان به تبریزگفت: دو سال پیش به مناسبت مشارکت مردم در مرمت بازار تاریخی تبریزجایزه بین المللی آقاخان به تبریزتعلق یافته بود که هنوز جایزه آن دریافت نشده و منتظر جشن بازار هستیم و با تلاش های استانداری، فرمانداری و فعالان بازار هیئت امنای بازار تبریز را تشکیل خواهد شد و بعد از تشکیل آن جشن بازار برگزار و جایزه آقاخان دریافت و برای مرمت خود بازار هزینه خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی اظهار داشت: اگر مردم ما به هنرهای فراموش شده ای چون سبد بافی خشک سرای مرند، میناکاری و پاپیه ماشه (نقاشی و قلم کاری روی کاغذهای فشرده) روی بیاورند، حتما مشکلات پیش روی صادرکنندگان فرش تبریز، فعالان و هنرمندان حوزه صنایع دستی برطرف خواهد شد و با ثبت جهانی صنایع دستی استان، شاهد رونق دوباره این صنعت خواهیم بود.