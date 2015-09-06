عملکرد شیبانی در بازسازی خیابان ناصرخسرو قابل تقدیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در سخنان پیش از دستور جلسه یکصدوهشتادم شورای اسلامی شهر تهران که امروز یکشنبه 15 شهریور ماه سال 94 برگزار شد، گفت: در تاریخ 15 شهریور سال 1361 با انفجار خودرویی که توسط عوامل رژیم سفاک صدام رخ داد؛ دهها تن از مردم مظلوم ایران به شهادت رسیدند.

وی با گرامی داشتن یاد و خاطره این شهدا تصریح کرد: این اتفاق در محدوده خیابان امام خمینی و ساختمان مخابرات به وقوع پیوست؛ در این زمان عباس شیبانی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بود که مسئولیت بازسازی خیابان ناصرخسرو بر عهده ایشان قرار داده شد و توانست با توان بالا این مسئولیت را به انجام برساند که عملکرد وی قابل تقدیر است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به سالگرد شهادت آیت الله قدوسی دادستان کل کشور و سرتیپ وحید دستجردی رئیس شهربانی پس از انقلاب اشاره کرد و با گرامی داشت یاد این شهدای والامقام تصریح کرد: آیت الله قدوسی از مبارزین انقلاب اسلامی بود که مدیریت مدرسه ای در قم را پیش از انقلاب برعهده داشت و از ابتدای انقلاب مسئولیت دادستان کل کشور را پذیرفت که در جریان انفجاری به شهادت رسید.

چمران در بخش دیگری از سخنانش به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: این بیانات سرنوشت ساز و پراهمیت بود و جای دارد که ما در مدیریت شهری از این بیانات ایده گرفته و بر اساس آن عمل کنیم.

وی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم در شورای شهر تهران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهیم که کار علمی خوبی بر روی این موضوع انجام داده تا بتوانند بدین وسیله منافع مردم ، کشور و جهان اسلام را تامین شود .