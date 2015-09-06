مصرف نفت سفید در کرمانشاه ۱۲ میلیون لیتر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان هاشمی ظهر امروز یکشنبه در جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت فرآورده های نفتی کرمانشاه، اظهار داشت: از ۱۱ هزار و ۵۳۳ خانوار در استان که از فرآورده های نفتی استفاده کرده اند، در سال گذشته نزدیک به ۶۰ هزار خانوار که وجود خارجی نداشته اند شناسایی شده است.

وی در ادامه از کاهش ۲۷ میلیون لیتری نفت سفید در کرمانشاه طی سال ۹۳ در مقایسه با سال ۹۲ خبر داد و گفت: ارزش این میزان نفت سفید در حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است.

هاشمی همچنین از کاهش ۱۲ میلیون لیتری این فرآورده نفتی در ۵ ماهه اول امسال در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ نیز مصرف نفت سفید در کرمانشاه ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است.

مدیر شرکت ملی فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه همچنین از کاهش ۶ درصدی مصرف نفت گاز در کرمانشاه طی ۵ ماهه ابتدایی امسال خبر داد و گفت: مصرف این فراورده نفتی در مقایسه با سال گذشته ۱۶ میلیون و ۱۹۴ هزار لیتر کمتر بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح «باک پر» از اواسط مهر سال گذشته در مرز پرویزخان، اظهار داشت: در گذشته و براساس دستورالعمل موجود نفت کش های ایرانی مجاز به بارگیری ۲۵۰ لیتر و نفت کش های عراقی مجاز به بارگیری ۵۰ لیتر بودند که با اجرای این طرح هر نفت کش بر اساس نرخ تعادلی و به شیوه فول باک می توانند به هر میزان بارگیری کنند.