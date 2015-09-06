۲۰۰ عضو طالبان طی ۲۴ ساعت گذشته در افغانستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع افغانستان در بیانیه ای از کشته و زخمی شدن حدود ۲۰۰ نفر از طالبان در درگیری های ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع افغانستان،در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۳نفر از اعضاء طالبان کشته، ۹۷ نفر مجروح و ۱۰ نفر دیگر نیز توسط نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شده اند.

در این بیانیه از کشته شدن ۱۰ سرباز افغان نیز در درگیری های یک روز گذشته خبر داده شده است.

گفتنی است، برخی رسانه های غربی که مدعی افزایش حملات طالبان پس از خروج نیروهای ناتو در دسامبر سال ۲۰۱۴ هستند، در حال زمینه سازی برای یافتن بهانه ای برای گسترش حضور ناتو در افغانستان هستند.