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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۳۸

برنامه رادیو تهران نامزد دریافت جایزه «ای بی یو» شد

برنامه رادیو تهران نامزد دریافت جایزه «ای بی یو» شد

برنامه «آب و تاب» رادیو تهران به تهیه کنندگی پروانه طهماسبی و با اجرای محمد صالح‌علاء نامزد دریافت جایزه برنامه‌های شخصیت محور جایزه «ای بی یو» سال ۲۰۱۵ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «آب و تاب» رادیو تهران با اجرای محمد صالح علاء و تهیه‌کنندگی پروانه طهماسبی نامزد دریافت جایزه برنامه های شخصیت محور جایزه «ABU» شد که از معتبرترین جشنواره های رادیویی و تلویزیونی است که هرساله میان تولیدات رادیویی و تلویزیونی رسانه‌های عضوABU  از اروپا، آسیا و اقیانوسیه برگزار و جوایز برگزیدگان همزمان با مجمع عمومی اهدا می شود.

فاطمه صداقتی و زنده یاد مهران دوستی در دوره های پیشین این رقابت بین المللی در این بخش موفق به کسب جایزه شده اند.

پروانه طهماسبی تهیه کننده «آب و تاب» مهمترین هدف تهیه این برنامه را گام برداشتن در جهت ارتقای آگاهی سینما دوستان دانست و به خبرنگار مهر گفت: در برنامه «آب و تاب» بیشتر گفتگوها حول محور سابقه حرفه ای و آثار مهمان برنامه است.

برنامه «آب و تاب» با حضور هنرمندان سینمایی هر هفته به روایت محمد صالح علاء از رادیو تهران موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز پخش می شود.

کد مطلب 2906088
عطیه موذن

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    نظرات

    • زهرا عطايي ۲۰:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۹
      0 0
      پاسخ
      درود بر استاد صالح علاء بزركوار و عزيز وديكر بزركواران هنرمند، خداي شان حافظ باد!

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