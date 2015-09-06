برنامه رادیو تهران نامزد دریافت جایزه «ای بی یو» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «آب و تاب» رادیو تهران با اجرای محمد صالح علاء و تهیه‌کنندگی پروانه طهماسبی نامزد دریافت جایزه برنامه های شخصیت محور جایزه «ABU» شد که از معتبرترین جشنواره های رادیویی و تلویزیونی است که هرساله میان تولیدات رادیویی و تلویزیونی رسانه‌های عضوABU از اروپا، آسیا و اقیانوسیه برگزار و جوایز برگزیدگان همزمان با مجمع عمومی اهدا می شود.

فاطمه صداقتی و زنده یاد مهران دوستی در دوره های پیشین این رقابت بین المللی در این بخش موفق به کسب جایزه شده اند.

پروانه طهماسبی تهیه کننده «آب و تاب» مهمترین هدف تهیه این برنامه را گام برداشتن در جهت ارتقای آگاهی سینما دوستان دانست و به خبرنگار مهر گفت: در برنامه «آب و تاب» بیشتر گفتگوها حول محور سابقه حرفه ای و آثار مهمان برنامه است.

برنامه «آب و تاب» با حضور هنرمندان سینمایی هر هفته به روایت محمد صالح علاء از رادیو تهران موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز پخش می شود.