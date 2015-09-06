درخواست کمک از هواداران پرسپولیس بازتاب اجتماعی خوبی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ندیمی با اشاره به مشکلات باشگاه پرسپولیس و درخواست کمک مسئولان این باشگاه از هواداران عنوان داشت: باشگاه‌ پرسپولیس دولتی است و درخواست کمک مسئولان این باشگاه از هواداران، از نظر اجتماعی بازتاب خوبی ندارد؛ مثلا اگر دولت برای اداره باشگاه‌ها اوراق قرضه متنشر کند اشکالی ندارد و از نظر اقتصادی نیز تأیید می‌شود چراکه باشگاه برای کمک از هواداران سهمی را ارائه می‌دهد اما بدون هیچ سهمی مبالغی دریافت شود اصلا صحیح نیست.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که باشگاه‌ها نباید در رابطه با تأمین هزینه‌های خود مردم را گرفتار کند٬ بیان کرد: باشگاه‌ها باید در قبال پرداخت هزینه‌ها از سوی مردم باید برایشان سهم درنظر گیرد اما اگر این اتفاق نیفتد خطا است٬این پول‌ها به حساب شخصی می‌رود و باید دید چه مقدار از هزینه‌هایی که در باشگاه صورت می‌گیرد ضروری است و چقدر از این کارها آثار و بازتاب اجتماعی دارد.

کمک هواداران اثری منفی در اقتصاد ورزشی خواهد داشت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کمک هواداران بدون درنظر گرفتن سهم برای آن‌ها اثری منفی در اقتصاد ورزشی خواهد داشت؛ چراکه تماشاگر برای دیدن بازی هم پول خرج می‌کند و اگر قرار است بدون دریافت سهمی کمک کند و در تأمین هزینه‌ها نقش داشته باشد، بهتر است باشگاه از درآمد حاصل از فروش بلیط‌ها برای هزینه‌های باشگاه خرج شود.

ندیمی با بیان این‌که از برند پرسپولیس استفاده نمی‌شود٬ گفت: زمانی افراد به دلیل نام و برند پرسپولیس و علاقه‌ای که به آن داشتند، از این تیم حمایت می‌کردند ولی اکنون فقط به دلیل منافع مالی، خواستار حضور در باشگاه پرسپولیس و اسپانسرینگ آن هستند؛ بنابراین باید بررسی کرد که چه اتفاقی افتاده است.

آموزش و پرورش هم گرفتاری‌های زیادی دارد ولی از مردم تقاضای کمک نمی‌کند

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بسیاری از سازمان‌ها مشکلات مالی دارند اما اتفاق خوبی نیست که به مردم شماره حساب دهند؛ همچنانکه آموزش و پرورش هم گرفتاری‌های زیادی دارد ولی اگر مشکل معلمان و کمبودهایش را به حراج ملی بگذارد که مردم به شماره حسابی کمک کنند، آثار خوبی ندارد.

ندیمی خاطرنشان کرد: هزینه‌ها باید مدیریت شود و مدیریت هم لزوما به پول بیشتر نیست؛ متاسفأنه از برند و نام پرسپولیس استفاده نمی‌شود زیرا در گذشته استقلال و پرسپولیس بیش از این که محل درآمدزایی باشند، برند مطرحی بودند و دیدن پیراهن این تیم‌ها اصل بود و مردم و بازیکنان هم به همین دلیل خرج می‌کردند تا نام استقلال و پرسپولیس روی آن‌ها باشد.

چرا پرسپولیس به بعضی از بازیکنان دستمزدهای میلیاردی می‌بپردازد؟

این نماینده با اشاره به پرداخت دستمزد میلیاردی به برخی از بازیکنان و عدم رعایت قانون سقف قرارداد بیان داشت: چرا باید باشگاه‌هایی مثل پرسپولیس که اوضاع مالی خوبی ندارند در این شرایط به بعضی از بازیکنان دستمزدهای میلیاردی بپردازد؟ مگر این بازیکنان چه کار خاصی انجام می‌دهند و چه درآمدزایی برای باشگاه‌ها دارند؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اساسنامه باید برمبنایی باشد که باشگاه‌ها از محل درآمدشان اداره شود نه از منابع دولتی؛ اما متأسفانه بازیکنانی که در کل 90 دقیقه زمان بازی 10 دقیقه هم اثرگذار نیستند میلیاردها پول می‌گیرند و حاشیه‌سازی می‌کنند