فعالیت مؤسسات مالی غیرقانونی متوقف شود/قوانین راهگشای مشکلات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زند وکیلی پیش از ظهر یکشنبه و در خلال نشست هماندیشی مسئولان بانکهای عامل سطح استان سمنان، ضمن اشاره به عملکرد منفی مؤسسات و بانکهای غیرقانونی و تأثیر منفی آنها بر اقتصاد، بیان داشت: این بانکها و مؤسسات پول مردم را جمع میکنند و برای همه اقشار جامعه مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی را به وجود میآورند.
وی افزود: استاندار سمنان همچنین با اشاره به برداشته شدن تحریمهای اقتصادی در پی مذاکرات هستهای بین ایران و دولتهای غربی، گفت: امیدواریم با فضای ایجادشده پس از تحریم شرایط جهانی بانکها بهبود و ارتقاء یابد و بتوانند نقش بیشتری در رونق اقتصاد داشته باشند.
وکیلی خاطرنشان کرد: با شرایط ایجادشده در حال حاضر و صدور دستورالعملهای جدید برای بانکها در دولت یازدهم، باید اذعان داشت که این دستورالعملها و قوانین را باید با اجرای مناسب هویت و حیات داد و بهگونهای عمل کنیم که راهگشای مشکلات مردم باشد و اگر مشکلی را افزایش میدهد حتماً باید بهمراتب بالاتر اطلاع داده شود.
وی افزود: با باز شدن فضا برای فعالیتهای اقتصادی، بانکها میبایست مسائل و مشکلات صنعتگران را رصد کنند و نباید کار بهجایی برسد که معوقات انباشته و به توقیف اموال منتهی شود.
استاندار سمنان همچنین با اشاره به لزوم تقویت شورای هماهنگی بانکها، گفت: شورای هماهنگی بانکها باید نسبت به شناسایی تسهیلات گیرندگان مشترک بانکها اقدام و نسبت به حل مشکلات آنان پیگیر باشد، افزود: در ارائه تسهیلات نباید بهگونهای عمل شود که کسی که نمیتواند تسهیلات را بپردازد و جرائم اضافه شود و این امربر مشکلات افزوده خواهد کرد.
وکیلی بابیان اینکه ایجاد مشاوران اقتصادی در بانکها میتواند بسیاری از مسائل و مشکلات تولید گران و مسائل اقتصادی واحدهای تولیدی را شناسایی و رفع کند، بیان داشت: با تغییرات به وجود آمده در سیستم بانکداری دولت یازدهم، امیدواریم اراده کافی برای خروج این قبیل مؤسسات غیرقانونی از چرخه، اقتصاد بیشازپیش تقویت شود.
وی ادامه داد: همچنین توجه به مسائل اعتقادی و سرلوحه قرار دادن آموزههای قرآنی چون صدقه و انفاق برای ایجاد اقتصادی سالم و زندگی پر خیر برکت از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه اقتصاد بااخلاق است که میتواند کارساز و کارآمد باشد.
استاندار سمنان همچنین با تأکید بر نقش بانکها در پیشبرد مسائل اقتصادی جامعه، عنوان کرد: جایگاه بانکها در اقتصاد بسیار تأثیرگذار و بارز است لیکن اقتصاد حتماً با بانک و مجموعه بانکی رونق میگیرد و محصول بانکهای استان باید ایجاد اشتغال و رونق باشد اگر این نقش به خوبی ایفا شود یک نقش سازنده است و اگر این نقش در کار بانکی وجود نداشته باشد کار بانکی به یک بنگاهداری تبدیل میشود.
وکیلی با تأکید بر این مهم که نقش اقتصادی بانکها باید در تولید و اشتغال تأثیرگذار باشد، ابراز داشت: هر موسسه بانکی که در تولید اشتغال مؤثر است بانک توسعهای قلمداد میشود که این بانک توسعهای، نیاز امروز اقتصاد و واحدهای تولیدی در کشور ما است.
وی با تاکید بر اینکه بانکها باید با واحدهای تولیدی و افرادی که تسهیلات میگیرند سه نقش رفاقت، مشارکت و مشاوره دادن را به خوبی ایفا کنند و باید با مشاوره دادن مناسب به واحدهای تولیدی آسیبها و چالشهای آنان را شناسایی کنند، افزود: این در حالی است که متأسفانه بانکها این سه نقش را بهخوبی ایفا نمیکنند.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت جذب بیشتر منابع مالی در استان و پیگیری برای اخذ معوقات بانکی، ابراز داشت: همکاری در ارائه وامها و تسهیلات برای بافتهای فرسوده در سطح استان ازجمله وظایف بانکهاست.
وکیلی در خاتمه، تأکید کرد: تعامل و همکاری خوبی بین بانکهای استان و بخش دولتی و واحدهای تولیدی وجود دارد که امید است این تعامل موجب جذب سرمایهگذاری و حل مسائل و مشکلات اقتصادی در استان شود.
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