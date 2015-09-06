به گزارش خبرنگار مهر، رضا سیف الهی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از سازمان ملی استاندارد در کرج افزود: سازمان ملی استاندارد به کمک استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات می‌تواند موجب افزایش ایمنی و احساس امنیت در جامعه شود که توجه به این امر اهمیت فراوانی دارد.

وی ادامه داد: اهمیت فعالیت‌های استاندارد به ویژه در مواردی که با سلامت جسمی مردم در ارتباط است، بیشتر می‌شود که از میان این موارد می‌توان به صنعت خودرو و صنایع غذایی اشاره کرد.

معاون سیاسی اجتماعی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: ارتقای فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد در راستای استانداردسازی و ارتقای کیفیت، موجب افزایش احساس امنیت و ایمنی در جامعه می‌شود. که این امر، اهمیت فعالیت‌های این سازمان را بیش از پیش محسوس می‌کند.

سیف الهی گفت: در سال‌های اخیر فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد پیشرفت‌های قابل توجهی داشته که از میان آنها می‌توان به ارتقای رتبه در سطح بین‌المللی، افزایش آزمایشگاه‌ها و رفتن به سمت "رفرنس" شدن در سطح داخلی و بین‌المللی اشاره کرد.

معاون سیاسی اجتماعی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: همکاری‌های بین‌المللی با سازمان‌های ذیربط در سطح بین‌المللی و ورود به بحث "نانو" از دیگر پیشرفت‌هایی است که این سازمان طی سال‌ها کسب کرده است.

سازمان ملی استاندارد می‌تواند به کاهش فساد کمک کند

سیف‌اللهی در بخش دیگری از سخنان خود نیز افزود: این سازمان با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، می‌تواند به کاهش فساد نیز کمک کند که این امر به کمک فعالیت‌های نظارتی این سازمان صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: لازم است شرایطی فراهم شود که حرف آخر در زمینه استانداردسازی و کیفیت در کشور را سازمان ملی استاندارد بزند و اگر این امر محقق شود، مردم احساس آرامش خواهند کرد.

وی گفت: لازم است این سازمان فعالیت‌های داخلی و بین‌المللی خود را ارتقا دهد تا بتواند وظایف محوله را به بهترین شکل انجام دهد و به مرحله‌ای برسد که بتواند حرف آخر در خصوص استانداردسازی و کیفیت را در کشور بزند.

سیف الهی با اشاره به تاکیدات قرآن به مسئله "میزان"، از سازمان ملی استاندارد به عنوان "دستگاه میزان" نام برد و افزود: قرآن اهمیت خاصی برای مسئله استاندارد و میزان قائل است.

معاون سیاسی اجتماعی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهار امیدواری کرد: رئیس سازمان ملی استاندارد به سمت افزایش کیفی‌سازی و ارتقای کیفیت برود و به این ترتیب موجب تامین آسایش، امنیت و ایمنی در جامعه شود.

تهران در صورت اتخاذ راهکارهای لازم می‌تواند به شهر پاک تبدیل شود

سیف‌اللهی در بخش دیگری از سخنان خود نیز در خصوص هوای آلوده تهران نیز گفت: درست است که هوای تهران بسیار آلوده است اما در صورت اتخاذ کردن راهکارهای لازم، تهران می‌تواند به "شهر پاک" تبدیل شود.

معاون سیاسی اجتماعی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی افزود: میزان آلودگی هوا در برخی شهرهای دنیا از تهران نیز بیشتر بوده اما به کمک اتخاذ راهکارهای لازم و مطلوب، این شهرها به "شهرهای پاک" تبدیل شده‌اند.

وی در پایان گفت: لازم است کشور ما نیز از تجربه‌های موفق کشورهای دیگر در خصوص کاهش آلودگی هوا ایده بگیرد تا بتوانیم به سمت کاهش مشکلات گام برداریم.