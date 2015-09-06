به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جوهری در مجمع انتخابات هیئت هندبال استان که ظهر امروز یکشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: منطقه‌ای نمودن پایگاه‌های هندبال کشور اقدامی نو و متفاوت از دیگر فدراسیون‌های ورزشی است و در این راستا فدراسیون هندبال بسی مقتدرانه عمل کرده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه افزود: در حال حاضر هندبال، والیبال و فوتسال از رشته‌ها مورد علاقه نوجوانان و جوانان در استان است اما فوتسال عرصه را برای تمام رشته‌های ورزشی تنگ نموده و ورزشکاران را ار سالن‌ها بیرون کرده است.

جوهری خواستار فعال شدن هیئت هندبال در تمام شهرستان‌ها شد و بیان کرد: استان کرمانشاه از آمادگی کامل برای پذیرش میزبانی مسابقات و اردوهای تیم ملی برخوردار است و توان برگزاری این برنامه با کمترین هزینه برای فدراسیون را داریم.

وی در ادامه بیان کرد: برنامه‌ای برای همکاری‌ با کشور عراق در رابطه با برگزاری اردوهای مشترک تیم‌های ملی این کشور در استان کرمانشاه در دست اقدام است و همچنین توان برگزاری اردوهای مشترک تیم‌های ملی ورزشی با کشور ترکیه را داریم.

جوهری شهرستان قصرشیرین را موقعیتی بسیار مناسب برای برگزاری مسابقات و اردوهای تیم‌های ملی کشورهای دیگر در فصول پاییز و زمستان دانست و گفت: سالن این شهرستان با داشتن ۴۵۰۰ متر مربع زیربنا استاندارد لازم برای برپایی برنامه‌های بین‌الملی ورزشی را دارد.

وی در ادامه به موقعیت شهرستان سنقر و کلیایی برای پذیرش میزبانی مسابقات ورزشی و اردوهای تیم‌های ملی در فصول تابستان و بهار اشاره کرد و گفت: فدراسیون هندبال باید سازمان ورزش و جوانان را عضوی از بدنه خود ببیند و از هیچ تلاشی برای ارتقا هندبال کوتاهی نخواهیم کرد.

جوهری تکمیل پروژه‌های ورزشی را از مهمترین برنامه اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه عنوان و بیان کرد: در این راستا ما همگام با سیاست‌های دولت و وزارتخانه برای تکمیل سالن‌های ورزشی هستیم.

وی خواستار ایجاد زمینه مناسب برای حضور تیم هندبال کرمانشاه در لیگ کشور شد و افزود: برنامه استعدادیابی ورزشی باید با جدیت دنبال و تا ۳ ماه آینده نیز برنامه‌های آن اعلام خواهد شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در پایان افزود: ورزشکاران کرمانشاهی افتخار حضور در تیم‌های ملی ۱۶ رشته ورزشی را دارند.