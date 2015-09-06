به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی این پژوهشگاه، در نظر دارد کرسی ترویجی دیپلماسی چندوجهی در جمهوری اسلامی ایران را دوشنبه ۱۶شهریور ماه درپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار کند.

در این نشست دکتر ابراهیم متقی به عنوان ارائه دهنده این مبحث و دکتر حیدر علی مسعودی و دکتر محمد جعفر جوادی به عنوان ناقدان جلسه حضور خواهند داشت.

این کرسی از ساعت ۱۴ الی ۱۶ روز دوشنبه ۱۶ شهریور درپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واقع درخيابان شهيد بهشتی، خيابان شهيد احمد قصير، كوچه پژوهشگاه (۲)، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي برگزار می شود.