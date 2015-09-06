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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۳۳

فردا در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

کرسی ترویجی «دیپلماسی چندوجهی درجمهوری اسلامی ایران» برگزارمی‌شود

کرسی ترویجی «دیپلماسی چندوجهی درجمهوری اسلامی ایران» برگزارمی‌شود

گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی «دیپلماسی چندوجهی در جمهوری اسلامی ایران» را دوشنبه ۱۶ شهریور ماه در این پژوهشگاه برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی این پژوهشگاه، در نظر دارد کرسی ترویجی دیپلماسی چندوجهی در جمهوری اسلامی ایران را دوشنبه ۱۶شهریور ماه درپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار کند.

در این نشست دکتر ابراهیم متقی به عنوان ارائه دهنده این مبحث و دکتر حیدر علی مسعودی و دکتر محمد جعفر جوادی به عنوان ناقدان جلسه حضور خواهند داشت.  

 این کرسی از ساعت ۱۴ الی ۱۶ روز دوشنبه ۱۶ شهریور درپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واقع درخيابان شهيد بهشتی، خيابان شهيد احمد قصير، كوچه پژوهشگاه (۲)، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي برگزار می شود.

کد مطلب 2906105

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