به گزارش خبرگزاری مهر، خدا کرم جلالی با بیان این مطلب افزود: در یک میلیون هکتار از جنگل های شمال حدود ۵۰۰ هزار متر مکعب چوب های شکسته و افتاده برداشت می شود و این فرصتی است تا جنگل ها بازسازی شوند.

به گفته وی، جنگل های ایران با مساحتی حدود ۱۴ میلیون و سیصد هزار هکتار در پنج ناحیه رویشی هیرکانی(یک میلیون و ۹۷۰ هزار هکتار)، ارسبارانی(۲۰۰ هزار هکتار)، زاگرسی(۶میلیون هکتار)، ایرانی، تورانی(۴میلیون هکتار) و خلیج فارس، عمانی (۲میلیون و یکصد هزار هکتار) پراکندگی دارد.

ریییس سازمان جنگلها اظهار داشت: در نیمه اول امسال در مقایسه با نیمه اول سال گذشته میزان تصرفات و دست اندازی به اراضی ملی و دولتی ۴۰ درصد کاهش یافته است.

جلالی تصریح کرد: کاهش این میزان تخریب و تصرفات بخاطر توجهات مقام معظم رهبری به مقوله منابع طبیعی، همکاری قوه قضاییه و همچنین مردم بوده است.

وی به عملیات جنگل کاری به میزان ۵۳هزار هکتار در سال گذشته اشاره کرد و افزود: بخش اعظم جنگل کاری ها اقتصادی و با مشارکت مردم انجام شده است.

