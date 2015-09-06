  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۴۸

رأی گیری پارلمان انگلیس برای حمله هوایی به داعش در سوریه

رأی گیری پارلمان انگلیس برای حمله هوایی به داعش در سوریه

پارلمان انگلیس ماه اکتبر درباره انجام حملات هوایی به گروه تروریستی داعش در سوریه رأی گیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تایمز، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس ماه اکتبر تصمیم گیری درباره انجام حملات هوایی به گروه تروریستی داعش در سوریه را در مجلس عوام به رأی خواهد گذاشت.

کامرون امیدوار است بتواند حزب مخالف کارگر را برای حمایت از مشارکت حمله هوایی انگلیس به داعش در سوریه جلب نماید.

کامرون که از طرف مخالفان خود در فشار است، مکرراً تأکید کرده است که وی تنها پس از کسب موافقت پارلمان با حمله هوایی کشورش به گروه تروریستی داعش در سوریه موافقت خواهد کرد.

گفتنی است، انگلیس در سپتامبر سال ۲۰۱۴ موافقت خود را برای پیوستن به ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش در عراق اعلام کرده بود.

پیشتر وزیر دارایی انگلستان مدعی شده بود که مشارکت در ائتلاف ضد داعش در سوریه یکی از راه های اصلی مبارزه با این گروه تروریستی و حل بحران مهاجرت به اروپا است.

کد مطلب 2906115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها