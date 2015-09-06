رأی گیری پارلمان انگلیس برای حمله هوایی به داعش در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تایمز، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس ماه اکتبر تصمیم گیری درباره انجام حملات هوایی به گروه تروریستی داعش در سوریه را در مجلس عوام به رأی خواهد گذاشت.

کامرون امیدوار است بتواند حزب مخالف کارگر را برای حمایت از مشارکت حمله هوایی انگلیس به داعش در سوریه جلب نماید.

کامرون که از طرف مخالفان خود در فشار است، مکرراً تأکید کرده است که وی تنها پس از کسب موافقت پارلمان با حمله هوایی کشورش به گروه تروریستی داعش در سوریه موافقت خواهد کرد.

گفتنی است، انگلیس در سپتامبر سال ۲۰۱۴ موافقت خود را برای پیوستن به ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش در عراق اعلام کرده بود.

پیشتر وزیر دارایی انگلستان مدعی شده بود که مشارکت در ائتلاف ضد داعش در سوریه یکی از راه های اصلی مبارزه با این گروه تروریستی و حل بحران مهاجرت به اروپا است.