البرز در نخستین دوره مسابقات ملی ثبت رکورد ایران درخشید

مهدی محبی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه رقابت ها با حضور استان های مختلف کشور دو روز گذشته به میزبانی شهرستان بهشهر مازندران برگزار شد، اظهار کرد: این مسابقات در ۱۸ آیتم با حضور بیش از ۱۴۰ ورزشکار از ۲۰ استان کشور برگزار شد و برای نخستین‌ بار مهارت‌های فردی ورزشکاران در آیتم‌های مختلف به نمایش درآمد.

محبی ادامه داد: در این رقابت ها تیم استان البرز با ۹ ورزشکار حضور داشت که در نهایت ۷ ورزشکار این استان موفق به کسب عناوین اول تا سوم شدند.

وی افزود: در این رقابت ها محمد حسین ربیعی در بهکاپ و در دو بخش «توپ گلف» و «توپ تنیس» عنوان های اول و سوم را به دست آورد، علی موسوی نیا در «پارالل» سوم شد و محمد جواد شریف زاده در پوشیدن لباس آتش نشانی در جایگاه سوم قرار گرفت.

محبی در ادامه گفت: محمد علی بابایی در آیتم طناب زنی دوم شد، رامین گواشیریانی در شنا باستانی در جایگاه سوم قرار گرفت و در نهایت در پرش ارتفاع حامد بقالان به مقام دوم رسید.

رییس هیئت ورزش های همگانی استان البرز با بیان اینکه در مجموع تیمی نیز البرز جایگاه چهارم کشور را کسب کرد گفت: این استان پس از تهران، مازندران میزبان و زنجان رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.

محبی در پایان افزود: تنوع رکوردها در این دوره از مسابقات بالا بود و همین مساله بر جذابیت رقابت ها افزود بود. تلاش می کنیم با تمرینات بیشتر و شناسایی افراد مستعد در دوره آتی این رقابت ها عملکردی بهتر داشته باشیم.