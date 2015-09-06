۲۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی مدرن در بیمارستان رازی قزوین نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، مرتضی روزبه استاندار قزوین ظهر یکشنبه از بیمارستان ۲۵۶ تخت خوابی زکریای رازی وابسته به تامین اجتماعی بازدید کرد.

سعید مخلوقی در حاشیه این بازدید، از بهسازی بخش های مختلف بیمارستان رازی شامل تعویض و افزایش صندلی های انتظار بیماران و نوسازی سنگ فرش معابر ورودی بیمارستان خبر داد و گفت: اتاق عمل اورژانس نیز در ماه جاری راه اندازی خواهد شد.

مخلوقی، خرید تمام پروتزهای بیمارستانی مورد نیاز بیماران را از دیگر خدمات انجام شده در سالجاری ذکر کرد و یادآورشد: برای خرید و تجهیز این مجموعه خدمات پزشکی بیش از ۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.