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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۴۸

۲۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی مدرن در بیمارستان رازی قزوین نصب شد

۲۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی مدرن در بیمارستان رازی قزوین نصب شد

قزوین- رئیس بیمارستان رازی قزوین، از خرید و نصب ۲۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی مدرن در این بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، مرتضی روزبه استاندار قزوین ظهر یکشنبه از بیمارستان ۲۵۶ تخت خوابی زکریای رازی وابسته به تامین اجتماعی بازدید کرد.

سعید مخلوقی در حاشیه این بازدید، از بهسازی بخش های مختلف بیمارستان رازی شامل تعویض و افزایش صندلی های انتظار بیماران و نوسازی سنگ فرش معابر ورودی بیمارستان خبر داد و گفت: اتاق عمل اورژانس نیز در ماه جاری راه اندازی خواهد شد.

مخلوقی، خرید تمام پروتزهای بیمارستانی مورد نیاز بیماران را از دیگر خدمات انجام شده در سالجاری ذکر کرد و یادآورشد: برای خرید و تجهیز این مجموعه خدمات پزشکی بیش از ۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

 

کد مطلب 2906122

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