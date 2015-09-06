به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سلیمی در مجمع انتخابات هیئت هندبال استان که ظهر امروز یکشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: گسترش بدنه هیئت هندبال در بخش نونهالان، نوجوانان و جوانان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان به عنوان نهاد حمایتی هیئت هندبال در سال‌های گذشته در دستور کار ۴ سال آینده این هیئت است.

وی افزایش تعداد داوران و مربیان هندبال برای ایجاد انگیزه و شور ورزشی در آنها و نیز فعال نمودن هیئت هندبال در تمام شهرستان‌ها را از دیگر برنامه‌های خود عنوان کرد و گفت: ارتقا سطح کیفی آموزش در بخش نونهالان، نوجوانان و جوانان از دیگر برنامه‌ها است.

رئیس هیئت هندبال استان کرمانشاه با اشاره به ضعف هندبال استان در بخش بانوان طی سال‌های گشته بیان کرد: امید داریم با تقویت این ورزش در بخش بانوان خون تازه‌ای در هندیال جریان پیدا کند.

سلیمی تلاش برای جذب منابع مالی جهت کسب میزبانی مسابقات کشوری و اردوهای تیم‌های ملی در جهت ارتقا سطح کیفی و جذابیت ورزش هندبال را از دیگر برنامه‌ها عنوان و اظهار کرد: تلاش برای فراهم نمودن زمینه حضور حداکثری بازیکنان در اردوهای تیم‌های ملی و برگزاری مسابقات با استان‌های همجوار در دستور کار قرار دارد.

وی از تلاش برای جذب اسپانسر برای حضور تیم هندبال کرمانشاه در لیگ برتر خبر داد و افزود: این استان تعداد زیادی بازیکن لیگ برتری دارد که متاسفانه در بدنه تیم‌های استان‌های دیگر بازی می‌کنند.

سلیمی با بیان اینکه هندبال کرمانشاه در سال‌های اخیر کمترین حواشی را نسبت به دیگر رشته‌های ورزشی داشته، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم تا حداقل حواشی ناچیز را نیز به صفر برسانیم.

رئیس هیئت هندبال استان کرمانشاه در پایان افزود: فعال شدن بخش پیشکسوتان برای استفاده از تجربیات آنها و همراهی تیم‌های اعزامی به خارج از استان از مهم‌ترین برنامه‌های ما است.